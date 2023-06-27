До конца года благоустроят парк в Звенигороде, улицу в Одинцове и сквер в Жуковке

Фото: администрация Одинцовского г. о.
Об этом заявил глава муниципалитета Иванов во время отчёта перед жителями
В 2023 году в Одинцовском городском округе благоустроят парк в микрорайоне Супонево в Звенигороде, улицу Интернациональная в Одинцове и сквер у памятника героям-землякам в деревне Жуковка. О ключевых задачах в сфере благоустройства рассказал глава муниципалитета Андрей Иванов, вступая с ежегодным отчётом перед жителями. Помимо крупных объектов, будут обновлять и дворы.
По его словам, во-первых, необходимо комплексно благоустроить не менее 29 дворов, во-вторых, подать заявку на участие в конкурсе Минстроя России на грант для благоустройства Центральной площади Одинцова, в-третьих – завершить благоустройство площадки для воркаута на улице Генерала Вотинцева в Кубинке и сделать там полноценное резиновое покрытие.
«Обязательно будем проводить благоустройство во дворах. Эта программа работает каждый год, в том числе на удалённых территориях. Отремонтируем и модернизируем 37 детских и спортивных площадок, поставим девять новых игровых комплексов по программе губернатора», – сказал Иванов.
«Все работы важно обсуждать с неравнодушными жителями, привлекать их к разработке концепции и финальной приёмке работ. Без их участия такие вопросы решаться не должны. Это неоднократно подчёркивал губернатор Андрей Воробьёв», – заключил Иванов.Как сообщало «Радио 1», ранее он рассказал, как муниципалитет стал лидером «Рейтинга-45».
Лора Луганская