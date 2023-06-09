До конца года число участников проекта «Активное долголетие» достигнет 300 тысяч человек

Фото: пресс-служба Министерства социального развития Московской области
В сравнении с 2021 годом, число участников проекта «Активное долголетие» увеличилось вдвое, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства социального развития Московской области.
Участники выделяют скандинавскую ходьбу, занятия в бассейне и различные экскурсии как самые популярные занятия проекта.
«В своем обращении наш Губернатор отметил рост числа участников проекта «Активное долголетие». У нас в каждом городе работают Клубы Активного долголетия, а количество участников уже составляет 250 тысяч человек, до конца года увеличим охват до 300 тысяч человек», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Ведомство сообщает, что каждый год порядка 60 тысяч участников проекта посещают музеи и усадьбы Подмосковья, а в этом году маршруты пополнились еще 13 новыми локациями.
Участниками проекта «Активное долголетие» могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.
Ранее сообщалось, что под опекой подмосковных соцработников находятся около 4 миллиона жителей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.