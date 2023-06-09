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До конца года число участников проекта «Активное долголетие» достигнет 300 тысяч человек

09 июня 2023, 14:40

Фото: пресс-служба Министерства социального развития Московской области

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина: Количество участников уже составляет 250 тысяч человек, до конца года увеличим охват до 300 тысяч человек

В сравнении с 2021 годом, число участников проекта «Активное долголетие» увеличилось вдвое, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

«В своем обращении наш Губернатор отметил рост числа участников проекта «Активное долголетие». У нас в каждом городе работают Клубы Активного долголетия, а количество участников уже составляет 250 тысяч человек, до конца года увеличим охват до 300 тысяч человек», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.


Участники выделяют скандинавскую ходьбу, занятия в бассейне и различные экскурсии как самые популярные занятия проекта.

Ведомство сообщает, что каждый год порядка 60 тысяч участников проекта посещают музеи и усадьбы Подмосковья, а в этом году маршруты пополнились еще 13 новыми локациями.

Участниками проекта «Активное долголетие» могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

Ранее сообщалось, что под опекой подмосковных соцработников находятся около 4 миллиона жителей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
#Долголетие
#активное долголетие
#пенсионеры
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Георгий Дронов пообещал новые сюжетные повороты в сериале о Букиных
05 июля 2023, 16:31

Фото: istockphoto.com/Светлана Шевченко

Актёр Георгий Дронов, который являлся режиссером изначальной версии продолжения ситкома «Счастливы вместе», заявил, что в продолжении сериала, которое выйдет под названием «Букины», зрителям стоит ожидать резких и неожиданных поворотов сюжета.
«Я рад, что «Счастливы вместе» возвращается на экраны, пока не знаю, смогу ли поучаствовать в качестве режиссера в новом проекте. Могу сказать, что стоит ожидать новых резких сюжетных поворотов, это делается как для зрителей, так и для актёров, которые принимали участие в съёмках. Так что с удовольствием будем ждать возвращения сериала», — поделился в беседе с NEWS.ru Дронов.

Телесериал «Счастливы вместе» вновь вернётся на российские экраны. В нём примут участие актёры Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.

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#сериал
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#культура
#режиссёр
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Новое здание школы олимпийского резерва по единоборствам в Можайске откроют в декабре
05 июля 2023, 16:31

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Новое здание для спортшколы олимпийского резерва по дзюдо и самбо в Можайске откроют в декабре. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и поговорил со спортсменами.
«Сегодня приехали проверить, как идёт строительство нового здания спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо. Это долгожданный объект для всех, кто занимается этими видами единоборств. Открыть ФОК планируем уже в декабре этого года. Это большой проект. Здесь будет три спортзала, тренажёрный зал, инструкторские, раздевалки, – поделился планами Воробьёв
Он напомнил, что на 2025-2026 годы в Можайске запланирован ещё один крупный проект – реконструкция стадиона «Спартак». Там создадут футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом, беговыми дорожками, площадку для баскетбола и волейбола.
 
Интерес к единоборствам в округе растёт, и нынешнее здание спортшколы не вмещает всех желающих. Строительство нового спорткомплекса решит проблему. Площадь объекта составит 5,6 тыс кв м. Предполагаемая посещаемость комплекса – 800 человек в день
«Планируем сдать ФОК в сентябре. Сейчас идут отделочные работы и прокладка внешних инженерных сетей», – сказал гендиректор подрядной организации Нариман Сулейманов
В Можайске одна из самых сильных школ самбо в России. Единоборствами занимаются сотни спортсменов под руководством 12 тренеров. Ребята завоёвывают призовые места на международных и всероссийских соревнованиях. 53 спортсмена входят в сборную Московской области, девять – в сборную России. 
«Сейчас у нас занимаются 670 человек, помещений не хватает. Когда к нам приезжал Андрей Юрьевич, мы встречались у Дворца спорта «Багратион», рассказали ему, что не хватает площадей, желающих заниматься очень много. Он обещал рассмотреть вопрос о строительстве нового ФОКа. О таком ФОКе можно только мечтать. Здесь будет два больших зала борьбы и один – многофункциональный», – сказал директор спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Валерий Нагулин.
Он добавил, что теперь в помещении можно будет проводить соревнования федерального уровня. Так, на июнь будущего года в ФОКе запланировано первенство России по самбо среди юношей. 
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#ФОК
#спорт
#самбо
#дзюдо
#строительство
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Склад металлопроката построили в Дмитровском округе
05 июля 2023, 16:28

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Региональное министерство жилищной политики выдало разрешение на ввод в эксплуатацию здания склада в поселке Останкино Дмитровского городского округа.

Застройщиком проекта выступил ООО «Стандарт», инвестировавший в проект 25 млн рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Склад объект площадью 1470 кв. метров предназначен для хранения сортового металлопроката: швеллера, арматуры и другого. Помещение оборудовано необходимыми техническими коммуникациями и стеллажной системой. Объем хранимой продукции составляет порядка 40 тонн.

Реализация проекта помогла создать 7 рабочих мест.

Строительство объекта реализовывалось при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах для эффективного достижения целей. ЦСС снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.

Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#Строительство
#ЦСС
#склад
#Дмитров
#Дмитровский округ
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В Санкт-Петербурге локализовали пожар на складе с покрышками
05 июля 2023, 16:16

Фото: iStock/Distortion Media

Городской главк МЧС сообщает, что в Санкт-Петербурге локализовал пожар с покрышками на площади трех тысяч квадратных метров, передает пресс-служба МЧС России.
Уточняется, что прокуратура Санкт-Петербурга взяла на контроль проверку, которую начала МЧС по факту произошедшего. Информация о пострадавших пока не сообщалась.

Напомним, 5 июля загорелся ангар с покрышками во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Площадь пожара с 400 квадратных метров увеличилась до 3500 квадратных метров.

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#пожар
#Санкт-Петербург
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В Москве поймали маньяка, напавшего на женщину в Битцевском парке
05 июля 2023, 16:13

Фото: iStock/Andrey Mikhaylov

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который напал на женщину в Битцевском парке столицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Согласно сообщению, 42-летняя женщина, проживающая в Чертаново, заявила, что в понедельник, 3 июля, во время утренней пробежки в парке на нее напал маньяк. Мужчина обхватил ее руками сзади и начал лезть под одежду. Однако спортсменка не растерялась, ударила нападавшего и убежала.

По горячим следам полицейскими был задержан 27-летний мужчина. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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#маньяк
#Москва
#полиция
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Воробьёв призвал вовлечь все подмосковные школы в олимпиадное движение
05 июля 2023, 16:04

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв считает необходимым вовлечь все 1,5 тыс подмосковных школ в олимпиадное движение. Об этом он заявил в Можайске, куда он приехал проверить готовность школы №2 к открытию после капремонта 1 сентября.
«У нас в этом году дети с удовольствием участвуют в олимпиадах, мы растём ежегодно по количеству медалей. Всё это стало возможным благодаря учителям. Очень важно держать такой темп. Необходимо, чтобы все наши почти 1,5 тыс школ вовлекались в олимпиадное движение. Смысл его заключается в том, что ты приобретаешь навык побеждать», – сказал глава региона. 
За три предыдущих учебных года ученики СОШ №2 заняли 20 призовых мест на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. А одна из учениц, 10-классница Кира Сухарникова, стала лауреатом именной стипендии губернатора в сфере образования. 
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#Можайск
#школы
#школьники
#олимпиады
#образование
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К началу учебного года 4 тыс. первоклассников получат рюкзак со школьными принадлежностями
05 июля 2023, 16:00

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Людмила Болатаева: Почти 4 тысячи подмосковных первоклассников получат к началу учебного года рюкзак со всеми необходимыми школьными принадлежностями.

Первоклассникам Подмосковья подарят рюкзаки со всеми необходимыми для школы принадлежностями, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Почти 4 тысячи подмосковных первоклассников получат к началу учебного года рюкзак со всеми необходимыми школьными принадлежностями. В этом рюкзаке есть всё, что может потребоваться юному школьнику: тетради, пенал, канцелярия, пластилин», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.  

Такая мера поддержки будет оказана семьям с доходом не превышающим 17 277 рублей на члена семьи.

Рюкзаки с принадлежностями принесут будущим первоклассникам прямо домой в августе.  

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В Подмосковье появится концептуальная школа с эко-тропами, экспериментальным огородом и садом с тактильными камнями.
#Первый класс
#первоклассник
#школа
#Людмила Болотаева
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Собака напала на ребенка в подмосковном Егорьевске
05 июля 2023, 15:45

Фото: iStock/dimid_86

В подмосковном Егорьевске собака напала на трехлетнюю девочку, которая гуляла с мамой. Об этом сообщил «Известиям» источник.
Сообщается, что собака укусила девочку за голень. Ребенку оказали медицинскую помощь.

Уточняется, что по факту инцидента будет проведена проверка. Вопрос о наличии в действиях владельца собаки признаков уголовного деяния также будет проработан.

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#собака
#ребенок
#Егорьевск
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Грузия отказала Украине в передаче Саакашвили
05 июля 2023, 15:41

Фото: iStock/Alina Vasylieva

Грузия не будет передавать Киеву заключенного Михаила Саакашвили, несмотря на призыв Владимира Зеленского. Об этом заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Напомним, ранее Зеленский поручил МИД Украины вызвать к себе посла Грузии и призвать его покинуть страну в течении 48 часов для консультации с Тбилиси. Все это произошло на фоне участия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в дистанционном заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. На нем бывший грузинский лидер продемонстрировал свое исхудавшее тело и заявил, что до такого состояния его довели власти Грузии.

Украинское правительство уже не раз призывало Грузию, чтобы Михала Саакашвили вернули на Украину для проведения лечения. По словам его брата, сейчас критически низкий вес бывшего президента Грузии показывает, как всё «идёт к летальному исходу».

«Тбилиси исключает возможность проведения консультаций с Киевом по теме освобождения Саакашвили», - заявил Кобахидзе.

По его словам, заявления украинских властей являются оскорбительными для Грузии, однако страна готова оставаться в режиме дружбы в одностороннем порядке.

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#Грузия
#Украина
#Михаил Саакашвили
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