До конца года квартиры в Дубне получат все обманутые дольщики

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Дубна для нас – особый муниципалитет с точки зрения науки, диалога с жителями, и ОЭЗ там расположена. Вы продолжительное время работаете в округе, сейчас исполняете обязанности главы. Рассчитываю, что также часто будете встречаться с жителями, что все те вызовы – управляющие компании или порядок в городе, благоустройство, будут ритмично реализовываться. Расскажите, как обстоят дела в округе», – обратился губернатор к Тихомирову.
Ранее Воробьёв сообщал, что последние 12 тыс подмосковных дольщиков получат квартиры в этом году.