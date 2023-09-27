До конца 2023 года на льготы и выплаты в Подмосковье выделили более 30 млрд рублей

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
«Всего в этом году на меры социальной поддержки предусмотрено 98 миллиардов рублей. Данное финансирование направлено на региональные и федеральные льготы и выплаты. Бюджет наш максимально социально-ориентирован», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
Неработающие пенсионеры старше 65 лет получают в Подмосковье доплату к пенсии до 18 тысяч рублей. Доплату получают пенсионеры, которые одиноки или проживают с супругом пенсионером и проживают в Подмосковье больше 10 лет.
Многодетные семьи с низким доходом получают выплату на школьную форму — 10 тысяч рублей, а также семьи с ребёнком-инвалидом с 3 степенью ограничения к самообслуживанию получают выплату в размере 18 тысяч рублей.
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В Подмосковье порядка 2 тысяч детей-сирот обрели семью.В Подмосковье свыше 160 тысяч льготников уже установили электронный социальный паспорт.