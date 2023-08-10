До конца года в Химках достроят 80 проблемных объектов

Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области
В городском округе Химки специалисты строят 72 дома в составе жилого комплекса «Белый Город» в деревне Николо-Черкизово, которые с 2021 года достраивает ГК «Инград», а также 8 домов в составе ЖК «Митино Дальнее», строительство которых ведется с помощью Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Подмосковья.
Ведомство сообщает, что строительные работы в отношении всех многоквартирных домов будут завершены до конца текущего года.Читайте также:
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