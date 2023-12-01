До конца года в Московской области откроют 30 больших катков

Фото: Минблаго МО
В наступившем зимнем сезоне в Подмосковье будут работать 30 крупных катков с искусственным льдом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Планируем значительно расширить инфраструктуру для зимнего отдыха. Мы уже открыли четыре больших катка – в Черноголовке, Одинцове, Химках и Красногорске. Сегодня, 1 декабря, состоится открытие ещё 11 катков с искусственным покрытием», – поделился планами министр благоустройства региона Михаил Хайкин.Так, с первого дня зимы можно посетить каток в парке Пехорка в Балашихе, в городском парке Долгопрудного. В Красногорске будут работать сразу два катка – «АРТ» и «Вершина». В Люберцах начнёт функционировать каток в Наташинском парке, в Домодедове – в парке «Ёлочки». В Серпухове каток заработает в парке «Питомник», а в Подольске – в парке Талалихина.
2 декабря катки начнут работу в Центральном парке в Люберцах и в Одинцовском парке Раздолье.
Позже состоится открытие двух катков в Ленинском городском округе, ледовых площадок в Солнечногорске, Одинцове в парке имени Ларисы Лазутиной, в Истре, Наро-Фоминске Ивантеевке, в Пушкинском Центральном парке, в Балашихе в Железнодорожном парке Пестовский, в Сергиеве Посаде на Скитских прудах, в Богородском Центральном парке и на Советской площади в Коломне.
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Лора Луганская