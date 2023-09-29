До конца года в Подмосковье откроют 4 разноуровневых пешеходных перехода.

«Мы стараемся делать всё, чтобы жителям здесь было максимально комфортно и удобно. Активно развиваем дорожную инфраструктуру - совместно с федеральным Правительством строим крупные автомагистрали, новые путепроводы, чтобы вывести транзитный транспорт и сократить время в пути. В начале сентября вместе с Москвой запустили МЦД-4, в августе МЦД-3. Традиционно на всех подмосковных станциях стараемся выполнить благоустройство, тротуары, перехватывающие парковки, разворотные площадки для автобусов. Если видим, что что-то устарело, не соответствует требованиям времени, нашим стандартам и запросу людей, то меняем это на новое, умное и современное», — рассказал глава региона.
До конца текущего года новые переходы появится в Ленинском городском округе, Серпухове, Раменском и Люберцах. Специалисты недавно ввели в эксплуатацию новый переход в Реутове.
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