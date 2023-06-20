Доброволец рассказал, почему пришёл в Центр подготовки контрактников в Балашихе

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Пункт отбора бойцов в Балашихе оказывает комплексную подготовку потенциальных контрактников
Житель Серпухова Дмитрий, рассказал, как и почему пришёл в Центр подготовки контрактников в Балашихе. Он служил 15 лет в государственных органах, раньше имел спецзвание, теперь решил вернуться в войска.
Центр подготовки контрактников в Балашихе работает с 4 мая. Требования к потенциальным контрактникам – возраст старше 18 лет и годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом и с представителями банков. На время подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.
Заключивший контракт для прохождения воинской службы может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи.
Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения спецоперации, получит такие льготы, как кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции.
Подробную информацию можно узнать на сайте и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
Ранее сообщалось, что названы военные специальности, по которым готовят потенциальных контрактников в центре в Балашихе.
«Родные отнеслись с понимаем. Обстановка на СВО напряженная, поэтому я принял решение вернуться в войска. В Центре очень грамотно проводят учения, условия хорошие. Узнал много нового на занятиях по оказанию медицинской помощи. В Центре преподают дисциплины, которые мне интересны и пригодятся в боевой службе», — рассказал доброволец из Серпухова Дмитрий.
Заключивший контракт для прохождения воинской службы может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи.
Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения спецоперации, получит такие льготы, как кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции.
Подробную информацию можно узнать на сайте и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
Ранее сообщалось, что названы военные специальности, по которым готовят потенциальных контрактников в центре в Балашихе.
Алиса Сергиенко