Добровольцы собрали в Коломне урожай яблок и отправили в детдом

Фото: Минсельхозпрод МО
Добровольцы помогли собрать урожай яблок в Непецинских садах городского округа Коломна. Фрукты направили детям, оставшимся без попечения родителей, сообщили в подмосковном Минсельхозпроде.
Во время сбора урожая добровольцам рассказали, как правильно снимать яблоки с деревьев с помощью специального приспособления, как без повреждений класть яблоки в корзину и выгружать в контейнеры. Благотворительную акцию организовали представители регионального отделения Российского союза сельской молодежи и Юнармейский отряд «Триумф».
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«В сезон сбора яблок юнармейцы и будущие аграрии приняли участие в благотворительной акции. За день работы было собрано около 100 кг яблок. Их в этот же день передали воспитанникам детского дома», – рассказали в министерстве
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Лора Луганская