Добровольцы СВО и участники терробороны будут приносить присягу

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, добровольцы СВО и участники теробороны будут приносить присягу перед государственным российски флагом. Текст документа размещен на портале правовой информации.
Прежде сообщалось, что российский президент утвердил звание «Заслуженный работник ОПК». Согласно тексту приказа, звание установлено, чтобы совершенствовать наградную систему страны.
Все обязательства по расходам, которые предусмотрены документом, возьмет на себя кабинет министров.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Читайте также:
Кремль: Путин не планирует участвовать в саммите G20
Раскрыты детали предстоящих переговоров Путина и Эрдогана
В Кремле раскрыли, посетит ли Путин похороны Пригожина
Все обязательства по расходам, которые предусмотрены документом, возьмет на себя кабинет министров.
Читайте также:
Кремль: Путин не планирует участвовать в саммите G20
Раскрыты детали предстоящих переговоров Путина и Эрдогана
В Кремле раскрыли, посетит ли Путин похороны Пригожина
Анастасия Крестьянова