Добровольцы СВО получат статус ветеранов боевых действий

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Правительство России расширило категории граждан, которые смогут получить удостоверение ветерана боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Присвоенный статус наделит россиян и членов их семей льготами и преимуществами, подчеркнули в правительстве.
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