Дочь Элвиса Пресли скончалась из-за операции для похудения

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Причиной смерти единственной дочери Элвиса Пресли, 54-летней Лизы Мари стали осложнения после бариатрической операции.
Об этом сообщает AP со ссылкой на отчет судмедэксперта округа Лос-Анджелес. Лиза-Мари Пресли скончалась 12 января, но официальная причина смерти стала известна только сейчас.
У певицы остановилось сердце. Она была госпитализирована в отделение интенсивной терапии и подключена к аппарату жизнеобеспечения, но спасти артистку не удалось.
Экспертиза показала, что смерть наступила из-за последствий непроходимости тонкого кишечника, возникших после бариатрической операции (хирургического вмешательства для снижения веса). Операцию провели за несколько дней до смерти, после неё Лиза-Мари жаловалась на боли в животе.
Певица Лиза-Мари Пресли была замужем за музыкантом Дэнни Кио, Майклом Джексоном, актером Николасом Кейджем и продюсером Майклом Локвудом.
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У певицы остановилось сердце. Она была госпитализирована в отделение интенсивной терапии и подключена к аппарату жизнеобеспечения, но спасти артистку не удалось.
Певица Лиза-Мари Пресли была замужем за музыкантом Дэнни Кио, Майклом Джексоном, актером Николасом Кейджем и продюсером Майклом Локвудом.
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Мария Фирсова