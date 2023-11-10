Дочь Владимира Машкова стала гражданкой США

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Дочь народного артиста России Владимира Машкова Мария Машкова стала гражданкой США.
Об этом она сообщила в своём Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Мария Машкова рада новому этапу в своей жизни и считает себя «новым человеком». Девушка заявила, что теперь она не Мария Владимировна Машкова, а просто Маша Машкова. Также Машкова рассказала подписчикам, что снялась в сериале за границей.
Муж актрисы - пианист Александр Слободяник. В семье растут 13-летняя Стефания и 11-летняя Александра.
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«Присоединилась к мужу и дочерям. Теперь я могу голосовать и исполнять обязанности присяжного», — поделилась новостью девушка.
Муж актрисы - пианист Александр Слободяник. В семье растут 13-летняя Стефания и 11-летняя Александра.
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Мария Фирсова