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Дочь военкора Сладкова получила странную посылку от «волонтеров»

12 октября 2023, 11:07
Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Дочери военкора Александра Сладкова Арине накануне, 11 октября, начали названивать курьеры и рассказывать о доставке на ее адрес. Девушка недоумевала, так как ни она сама, ни ее отец ничего не заказывали.

Позже объяснения курьеров несколько изменились: оказывается, посылки предназначены самому военкору, а передают их некие неизвестные «волонтеры». Сам Александр Сладков не в курсе, что это могут быть за отправления, сообщает телеграм-канал SHOT. На всякий случай журналист обратился к правоохранителям: для таких людей, как он, посылки от неизвестных людей могут представлять опасность. Полиция начала проверку по данному факту.

Напомним, Александр Сладков — российский военный журналист, специальный корреспондент Дирекции информационных программ «Вести» Всероссийской государственной теле-радиокомпании. Старший лейтенант Вооруженных сил РФ. Находится под санкциями абсолютно всех стран Евросоюза за «распространение дезинформации и прокремлёвской пропаганды». С 2022 года является членом рабочей группы по мобилизации при президенте России.

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#посылка
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В России для учеников школы пройдет урок по теме «Мессенджеры»
12 октября 2023, 11:10

Фото: istock / jacoblund

В рамках Всероссийского проекта «Урок Цифры» С 16 октября по 12 ноября 2023 года состоится мероприятие по теме «Мессенджеры». Организаторами проекта стали Министерство цифрового развития РФ, Министерство просвещения России, АНО «Цифровая экономика» и компания VK.

Мероприятие нацелено на учеников 1 – 11 классов и направлено на расширение знаний в области цифровой экономики у школьников и на их раннюю профессиональную ориентацию в айти-сфере.

Дети ознакомятся с особенностями онлайн-коммуникаций, основными принципами цифрового этикета и технологиями, применяемых в мессенджерах: от чат-ботов до нейросетей. Также школьники смогут попробовать решить задачи, с которыми сталкиваются разработчики, дизайнеры, продакт- и комьюнити-менеджеры при создании мобильных приложений.

Также, 11 октября в 10:00 по московскому времени на сайте проекта урокцифры.рф пройдет просветительский вебинар для учителей. 

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Семь новых машин пополнили каширский автопарк скорой помощи
12 октября 2023, 10:56

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Автопарк скорой помощи в подмосковной Кашире пополнился новыми автомобилями, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
«В Московской области уделяется большое внимание развитию здравоохранения. Один из аспектов здесь — это развитие службы медицинской помощи. Для этих целей закупаются новые автомобили с необходимым оборудованием и строятся новые здания», - прокомментировали ситуацию представители администрации. 

В настоящий момент в каширском автопарке скорой помощи есть десять машин скорой ​помощи, семь из которых совершенно новые. Эти автомобили находятся в распоряжении семи бригад. 

Вчера стало известно, что подмосковные молодые специалисты среднего медицинского персонала пройдут курсы повышения квалификации на базе МОНИКИ.

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#развитие
#скорая помощь
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#кашира
#подмосковье
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В Госдуме предложили увеличить пенсии неработающим пенсионерам
В Госдуму внесут законопроект о надбавке для неработающих пенсионеров
12 октября 2023, 10:44

Фото: istock / Oleg Elkov

Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов предложил Госдуме рассмотреть вопрос о дополнительной социальной выплате для неработающих пенсионеров, у которых средний доход не достигает больше двух размеров прожиточного минимума в субъекте, где он проживает. Информацию передает ТАСС.
Измерения предлагают внесли в закон «О государственной социальной помощи». По словам Миронова, законопроект подразумевает начисление 0,2 от размера прожиточного минимума безработным пенсионерам с условием, что их средний доход составляет от 1 до 1,5 размеров прожиточного минимума (ПМ). Если доход находится в диапазоне от 1,5 до 2 размеров ПМ, то надбавка составит 0,1 от этого показателя в его регионе. Как заявляет Миронова, набавка может достигать нескольких тысяч в месяц.

«Средства по линии Фонда пенсионного и социального страхования выделяются на это регулярно, но, по нашему мнению, для поддержки граждан преклонного возраста только такой федеральной социальной доплаты недостаточно, и поэтому мы предлагаем ввести дополнительное пособие», — пояснил депутат.
Ранее сообщалось, что материнский капитал на первого ребенка в 2024 году будет проиндексирован. Подробно ознакомиться с этим можно в материале «Радио 1».

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Главред «Вечерних ведомостей» Постников оштрафован за дискредитацию армии
12 октября 2023, 10:39

Фото: istockphoto/anyaberkut

Главный редактор издания «Вечерние ведомости» Владислав Постников оштрафован на 195 тысяч рублей. Наказание назначено ему за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.
Портал E1.ru напоминает, что в начале сентября нынешнего года в квартире журналиста проводились обыски в рамках уголовного дела бывшего депутата Государственной думы Ильи Пономарева, с которым Постников был близко связан. Отмечается, что в редакции газеты обысков не проводилось. Журналиста также обвиняли в распространении фейковой информации о российской армии.

Предполагалось, что Постников мог передавать Пономареву материалы, используемые для дискредитации Вооруженных сил РФ. У главреда газеты изъяли телефоны, жесткий диск, флеш-карту и два баннера. По итогу журналист избежал уголовного наказания и был оштрафован на 195 тысяч рублей.

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Приложение «Честный знак» будет устанавливаться на все новые гаджеты в РФ
12 октября 2023, 10:38

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Приложение «Честный знак» будут предустанавливать на новые гаджеты, продаваемые в России в 2023 и 2024 годах. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
Приложение национальной системы цифровой маркировки «Честный знак» позволит гражданам проверять подлинность товаров. Для этого необходимо отсканировать код маркировки на продукте, а приложение покажет, где, когда и кем он был произведён. При этом, если на товаре отсутствует специальный код, прямо в приложении можно подать жалобу на его производителя. 

В настоящее время составлен список товаров, подлежащих маркировке. В него входят лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, табак, обувь и другие категории товаров. Уточняется, что список постепенно будет пополняться.

Обязательная предустановка приложения будет производиться на все новые смартфоны, продающиеся в России. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

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#гаджеты
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День Уголовного розыска в Кашире отметили турниром по мини-футболу
12 октября 2023, 10:28

Фото: iStock/Rost-9D

В Кашире отпраздновали День Уголовного розыска, сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Профессиональный праздник сотрудников уголовного розыска Российской Федерации отмечается 5 октября. 

В Кашире этот день приурочили ко дню памяти начальника Уголовного розыска Олега Михалева. Он скончался 2 августа 2021 года, однако, коллеги до сих пор вспоминают его как ответственного и справедливого руководителя.

В памятный день каширская администрация решила устроить турнир по мини-футболу, который прошёл во Дворце спорта «Юбилейный».

Участники турнира разбились на пять команд: Отдел Уголовного розыска, патрульно-постовая служба, 16 рота 2 полка ДПС Госавтоинспекции, охрана общественного порядка, МЧС.

Победу в турнире одержала команда госавтоинспекторов, второе место досталось сотрудникам уголовного розыска, а третье заняла команда МЧС. Награждал участников начальник ОМВД России по городскому округу Кашира полковник полиции Василий Троицкий.

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В микрорайоне Кашира-2 возобновят подачу тепла и ГВС 13 октября в 12:00

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#мчс
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#подмосковье
#футбол
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В микрорайоне Кашира-2 возобновят подачу тепла и ГВС 13 октября в 12:00
12 октября 2023, 09:42

Фото: iStock/dragana991

Подача горячего водоснабжения и тепла в микрорайоне Кашира-2 будет восстановлена 13 октября в 12:00, об этом сообщила администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
11 октября в 15:00 на магистральных тепловых сетях произошла авария. В связи с этим, была приостановлена работа котельни в деревне Горки. Подача тепла и горячего водоснабжения для жителей микрорайона Кашира-2 была временно приостановлена. 

«Учитывая объем ремонтных работ и время на слив и заполнение тепловых сетей, ориентировочное время возобновление подачи тепла и ГВС в 12:00 13 октября», - прокомментировали ситуацию представители администрации.

Сразу после восстановления подачи ресурсов управляющие компании приступят к починке внутридомовых коммуникаций.

Представители администрации принесли свои извинения местных жителям за доставленные неудобства.

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#авария
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#горки
#теплоснабжение
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В индустриальный парк «Кашира» привлекут порядка 130 миллионов рублей
12 октября 2023, 09:25

Фото: iStock/Nikolay Evsyukov

В индустриальный парк «Кашира» привлекут порядка 130 миллионов рублей, об этом сообщили на официальном сайте администрации городского округа Кашира.
Организация «СМАРТ производство» (городского округа Ступино) стала резидентом «Каширы» еще в 2021 году. Эта компания специализируется на изготовлении нестандартных деталей и оборудования из стали «под ключ».

Сейчас «СМАРТ производство» подготовила масштабный проект по застройке парка производственными предприятиями.

В строительство будет вложено порядка 130 миллионов рублей. Готовый проект обеспечит жителей Московской области шестьюдесятью новыми рабочими местами. 

Ранее каширское предприятие ООО «ТЕПОФОЛ» передало утеплитель для бойцов в зону СВО. 

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#производство
#проект
#кашира
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Опрос: бухгалтеры и учителя чаще остальных полностью обеспечивают всю семью
12 октября 2023, 09:01

Фото: IStock/Vershinin

Каждый третий россиянин полностью обеспечивает свою семью. Об этом свидетельствует опрос Авито Работы, в котором приняли участие больше 10 тысяч человек (исследование есть в распоряжении «Радио 1»).
Сообщается, что 44% респондентов финансово помогают близким, ещё 38% отметили, что полностью содержат семью из двух или более человек. В основном так отвечали работники из сфер бухгалтерии и образования (54%), туризма (53%), администрирования и медицины (по 51%). В разрезе городов можно отметить жителей Челябинска, Самары, Красноярска, а также Новосибирска.

Также участники опроса рассказали, как быстро они стали финансово независимыми. 70% респондентов ответили, что это произошло в возрасте 18-25 лет, ещё 15% начали зарабатывать деньги на свои потребности в 15-17 лет. При этом, самостоятельно обеспечивать себя до 20 лет начали большинство опрошенных жителей Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, Казани и Перми. быстрее всех финансово независимыми становятся в равной степени работники сфер автомобильного бизнеса, логистики и торговли (63%), а также строительства (62%) и сельского хозяйства (59%).

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