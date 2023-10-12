Дочь военкора Сладкова получила странную посылку от «волонтеров»

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Дочери военкора Александра Сладкова Арине накануне, 11 октября, начали названивать курьеры и рассказывать о доставке на ее адрес. Девушка недоумевала, так как ни она сама, ни ее отец ничего не заказывали.
Напомним, Александр Сладков — российский военный журналист, специальный корреспондент Дирекции информационных программ «Вести» Всероссийской государственной теле-радиокомпании. Старший лейтенант Вооруженных сил РФ. Находится под санкциями абсолютно всех стран Евросоюза за «распространение дезинформации и прокремлёвской пропаганды». С 2022 года является членом рабочей группы по мобилизации при президенте России.
Читайте также:
ВСУ совершили покушение на главу Горловки Ивана Приходько
Военкор Шурыгин рассказал о крайне изощренной попытке покушения на него
Путин заявил, что не готов видеть Киев в руинах
Александр Бойцов