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Международная дочерняя компания «Яндекса» начала тестировать в Белграде беспилотные автомобили
Self-Driving Group, международная дочерняя компания «Яндекса», запустила тестирование беспилотных автомобилей в столице Сербии, передает РИА Новости.
Уточняется, что в пресс-службе компании подтвердили эту информацию.
Собеседник агентства, близкий к компании, дополнил, что международная компания Self-Driving Group после реструктуризации будет выделена в самостоятельную компанию из «Яндекса».
Напомним, в начале июня «Яндекс» сообщил о запуске в тестовом режиме беспилотных такси.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что «Яндекс» сообщил о запуске беспилотного такси в одном из районов Москвы.
Уточняется, что в пресс-службе компании подтвердили эту информацию.
Напомним, в начале июня «Яндекс» сообщил о запуске в тестовом режиме беспилотных такси.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что «Яндекс» сообщил о запуске беспилотного такси в одном из районов Москвы.
Екатерина Коршунова