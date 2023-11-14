Доходы подмосковного бюджета в будущем году впервые составят 1 трлн рублей

Фото: Мособлдума МО
Доходы бюджета Московской области в будущем году впервые составят 1 трлн рублей. Об этом сообщила зампред правительства Московской области Наталия Маслёнкина во время публичных слушаний по проекту бюджета Подмосковья в Мособлдуме.
Расходы бюджета, по её словам, также планируются в объёме более 1 трлн рублей.
Московская областная дума проводит во вторник публичные слушания по проекту бюджета Московской области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования региона на 2024 год, а также на плановый период 2025 и 2026 годов.
Что касается доходов Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области, то в будущем году они составят 162,3 млрд рублей. Расход планируются в таком же объёме. Такие данные в ходе публичных слушаний привела первый замдиректора ТФОМС региона Елена Боброва.
Бюджет для граждан и аналитические материалы по проекту бюджета размещены на портале «Открытый бюджет Московской области».
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Московская областная дума проводит во вторник публичные слушания по проекту бюджета Московской области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования региона на 2024 год, а также на плановый период 2025 и 2026 годов.
Бюджет для граждан и аналитические материалы по проекту бюджета размещены на портале «Открытый бюджет Московской области».
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Лора Луганская