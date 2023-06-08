Доктор Еделев: Человек за год может впитать до 250 грамм микропластика

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«Микропластик сегодня считается одной из главных экологических проблем. Это остатки всей пластиковой посуды, резиновых изделий, шин, колес, которые попадают в окружающую среду. Также микропластик образуется тогда, когда вы кладете продукты питания в старые контейнеры, которые постепенно разрушаются», - рассказал Еделев.
«Много микропластика появляется в океане и в морях. Выброшенные бутылки, резиновые изделия волнами бьются о берег и медленно разрушаются. Большая часть может попадать в организм. Американцы выяснили, что в районах с максимальными загрязнениями, в организме может накопиться за год до 250 грамм микропластика. Когда вы выбираете пластиковую посуду, берете только ту, что сделана из пищевых пластмасс со специальной маркировкой. Если человек берет непищевой пластмасс, то из него выделяются мутагенные, токсические вещества», - подытожил Еделев.
Ранее «Радио 1» сообщало, что найдены грибы и бактерии, которые способны перерабатывать пластик.