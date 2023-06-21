Доктор Эдигер предупредил об опасности кондиционера в жару

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Клинический фармаколог Александр Эдигер рассказал о заболеваниях, которые могут возникнуть из-за кондиционера
26% россиян заявили, что ссорятся с коллегами из-за кондиционера летом. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы и персонала «Работа.ру». Клинический фармаколог, член высшего совета «Сильной России» Александр Эдигер рассказал «Радио 1» о плюсах и минусах кондиционера, а также раскрыл другие методы спасения от жары.
Кондиционер – одно из благ цивилизации, уверен специалист. Регуляция температуры воздуха позволяет избежать перегревов и тепловых ударов. Но в некоторых случаях его использование тоже может навредить организму.
Ранее врач Денис Банный объяснил, что безопасный для здоровья температурный режим кондиционера должен быть настроен так, чтобы разница между температурой воздуха в помещении и на улице не превышала 5-10°C.
Кондиционер – одно из благ цивилизации, уверен специалист. Регуляция температуры воздуха позволяет избежать перегревов и тепловых ударов. Но в некоторых случаях его использование тоже может навредить организму.
«Если люди зашли в помещение разгоряченные и в поту и сразу оказались под кондиционером, то есть шанс локального переохлаждения. Они могут получить банальную простуду, неврит или миозит. Струя из кондиционера, направленная даже несколько минут в одну точку, может вызвать такие вещи», — сказал Александр Эдигер.Специалист почеркнул, что некоторые заболевания можно получить и при отсутствии должного ухода за кондиционером. В частности, человек может «подцепить» легионеллу (этот вид бактерий может вызвать тяжелую форму пневмонии, — прим. ред.).
«Если система очистки кондиционера недостаточно хорошо проверяется и чистится, то кондиционер может стать источником заражения массой крайне серьезных инфекций бактериальных или грибковых. Это, в том числе, легионелла, возбудители глубоких микозов», — добавил доктор Эдигер.Спастись от жары поможет также правильный режим питья. Помимо этого, рекомендуется использовать влажные салфетки, чтобы помочь жидкости испариться из организма. Для этого нужно регулярно протирать лицо, шею, спину и руки, заключил эксперт.
Ранее врач Денис Банный объяснил, что безопасный для здоровья температурный режим кондиционера должен быть настроен так, чтобы разница между температурой воздуха в помещении и на улице не превышала 5-10°C.
Екатерина Шмакова