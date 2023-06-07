Доктор физико-математических наук Хэкало объяснил важность черчения в школах

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«Очень хорошая инициатива. Например, кажется, что математика, которую изучают в старших классах, не оказывает никакого воздействия в дальнейшей жизни выпускников, но это не так. Основные когнитивные способности, в том числе к быстрому принятию решений, к стрессоустойчивости, как раз, закладываются, благодаря математике. Черчение – это одна из областей математики, которая изучается вне предмета. Деталь, эскиз, реконструкция здания должны быть выстраданы рукой, а, следовательно, и мозгом», - отметил Хэкало.
«Преподавать черчение могут учителя технологии или математики. Они способны это делать качественно, в соответствии со стандартами. Мы можем дополнительно организовать повышение квалификации учителей, ознакомить их», - уверен Хэкало.
Ранее «Радио 1» сообщало, что министр просвещения Кравцов назвал Подмосковье драйвером системы образования.