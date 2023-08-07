Доктор Продеус назвал лучший напиток для утоления жажды в жару

Фото: Istock/Slawek Tomas
Чтобы утолить жажду в жару, в странах Востока часто пьют горячий чай и кофе. Но специалисты уверяют, что эти напитки не помогают при обезвоживании. Что лучше пить, когда на улице +30, «Радио 1» узнало у врача педиатра-иммунолога, доктора медицинских наук, профессора Андрея Продеуса.
«Кофе и крепкий чай — это напитки, которые не добавляют жидкости в организм, а, наоборот, помогают выделять больше жидкости. Если вы попили кофе или крепкий чай, то через 20-30 минут вы захотите сходить в туалет. Поэтому эти напитки не являются решением для восполнения жидкости в организме. Клинические исследования показали, что наилучший результат в утолении жажды — это охлаждённая газированная вода без сахара. Это значит, что вода должна быть из холодильника, её температура должна быть 6-8 градусов», — сказал Андрей Продеус.Читайте также:
Топ-15 пляжей в Москве и Подмосковье, где можно купаться в 2023 году
Россиянам рекомендовали употреблять больше овощей и фруктов в жару
Работодатель не отпускает домой в жару и не ставит кондиционер, что делать? — советы юриста
Екатерина Шмакова