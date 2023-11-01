Долг в 70 тысяч рублей и плохие гены: что вынудило экс-футболиста торговать наркотиками

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Бывший футболист сборной России задержан в Краснодаре с крупной партией наркотиков. Экс-защитник ФК «Торпедо», «Локомотив» перевозил почти 500 грамм мефедрона. Редакция «Радио 1» расскажет, как один из лучших игроков 2000-х стал подрабатывать наркокурьером, и почему в его бедах виноваты родительские гены.
Экс-футболист Бугаев задержан
42-летнего спортсмена Алексея Бугаева остановили сотрудники полиции ночью 29 октября. Правоохранители обратили внимание на странное поведение мужчины: он сильно нервничал и постоянно оглядывался. В ходе досмотра при Бугаеве был обнаружен пакет с порошком белого цвета. В изъятом свертке оказалось 495 грамм мефедрона. Экс-футболист отказался выполнять требование правоохранителей, и был задержан за неповиновение органам власти. В настоящее время Бугаев отправлен в СИЗО на семь суток.
Что случилось с футболистом Бугаевым
Алексей Бугаев был одним из лучших футбольных защитников в 2000-х годах. Он играл в составе национальной сборной на чемпионате Европы 2004 года, ему пророчили блистательную карьеру и приглашали в крупные футбольные клубы. Однако уже тогда спортсмен стал злоупотреблять алкоголем, из-за чего контракты с ним были разорваны. После ухода из спорта в 29 лет, Бугаев собирал макулатуру, занимался грузоперевозками и сильно пил.
Бугаев признался в наркоторговле и сдал подельников
Вскоре после задержания, Алексей Бугаев решил сотрудничать со следствием и дал признательные показания. Спортсмен заявил, что после завершения карьеры, он стал испытывать финансовые трудности. Он начал злоупотреблять алкоголем и брать деньги взаймы. Однажды сумма долга превысила 70 тысяч рублей, после чего он отчаялся и решил попробовать нелегальный способ заработка. На просторах интернета он нашел «работодателей», у которых трудился наркокурьером. Перед тем, как бывшего футболиста задержали правоохранители, он успел разложить товар возле общежития одного из краснодарских университетов.
Своих подельников наркокурьер уже сдал следственным органам, сообщил телеграм-канал SHOT.
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Отец Бугаева о его задержании
Задержание футболиста прокомментировал его отец Иван Бугаев. В беседе с порталом «Чемпионат», мужчина подтвердил информацию об аресте сына и заявил, что спортсмен просто «попал под раздачу», так как в Краснодаре проходят рейды. Бугаев-старший заверил, что его сын невиновен.
«Просто оказался не в то время, не в том месте», — заявил отец спортсмена.
Иван Бугаев также сообщил, что семья предпринимает «определенные действия» на фоне задержания сына.
Бывший коллега Бугаева Максим Деменко предположил, что экс-защитник «Локомотива» мог попасть под дурное влияние после ухода из спорта. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Газета.Ru». Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев, тренировавший Бугаева в «Краснодаре», связал его беды с плохой генетикой.
«Леша как футболист был очень сильный, игрок сборной России. Но, мне кажется, там есть генетическая проблема, хотя сейчас этого не озвучивают. Думаю, дело в генетике — и это не его вина, а его беда», — заявил Ташуев.
Какой срок грозит экс-футболисту сборной РФ за наркотики
Согласно информации, распространенной в СМИ, при задержанном Алексее Бугаеве было обнаружено наркотическое вещество, массой около 500 граммов. В соответствии с уголовным законодательством, срок заключения назначается судом в зависимости от количества наркотика. В случае Бугаева, размер будет признан особо крупным, поэтому экс-футболисту может грозить до 20 лет заключения.
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Анастасия Крестьянова