Долголеты из 4 округов Подмосковья закрыли сезон летних активностей

Участники Губернаторской программы «Активное долголетие» из Каширы, Ступино, Серебряных прудов и Зарайска приняли участие в спортивно-оздоровительном мероприятии, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В рамках оздоровительного мероприятия активным долголетам провели общеукрепляющую зарядку, сделали индивидуальную диагностику здоровья, дыхательную гимнастику, песочную терапию и танцевальную разминку, а также долголеты приняли участие в мастер-классах по изготовлению броши в технике Канзаши и созданию картин из природных материалов.





Также, на мероприятии прошла церемония награждения самых активных участников проекта.

Поприветствовать активных долголетов приехали председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной думы Андрей Голубев, уполномоченный по правам человека Ирина Фаевская, а также представители Министерства социального развития Московской области и администрации.

Участниками проекта «Активное долголетие» могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

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