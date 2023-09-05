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Долголеты из 4 округов Подмосковья закрыли сезон летних активностей

05 сентября 2023, 18:00
Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Подмосковный проект «Активное долголетие» очень востребован среди жителей региона старшего возраста.

Участники Губернаторской программы «Активное долголетие» из Каширы, Ступино, Серебряных прудов и Зарайска приняли участие в спортивно-оздоровительном мероприятии, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В рамках оздоровительного мероприятия активным долголетам провели общеукрепляющую зарядку, сделали индивидуальную диагностику здоровья, дыхательную гимнастику, песочную терапию и танцевальную разминку, а также долголеты приняли участие в мастер-классах по изготовлению броши в технике Канзаши и созданию картин из природных материалов.


Также, на мероприятии прошла церемония награждения самых активных участников проекта.

Поприветствовать активных долголетов приехали председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной думы Андрей Голубев, уполномоченный по правам человека Ирина Фаевская, а также представители Министерства социального развития Московской области и администрации.


Участниками проекта «Активное долголетие» могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

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Количество участников проекта «Активное долголетие» превысило 250 тысяч.

Фаевская оценила популярность проекта «Активное долголетие» у жителей Подмосковья.

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Открытие в Реутове перехода через железную дорогу обеспечило безопасность 25 тыс человек
05 сентября 2023, 20:00

Фото: Минтранс МО

В Реутове открыли надземный пешеходный переход через железную дорогу, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Сооружение соединило улицы Никольскую и Октября.
«Протяжённость перехода составляет 142 м, общая высота конструкции — 12,7 м. Теперь путь стал безопаснее и комфортнее для более чем 25 тыс человек», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что в этом году разноуровневые пешеходные переходы откроют также в Люберцах, Серпухове, Раменском и Ленинском городском округе.

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#безопасность
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МК: Экстрасенс Панина предсказала, когда закончится СВО
05 сентября 2023, 19:52

Фото: iStock/HappyNati

Экстрасенс Аделина Панина предсказала исход специальной военной операции, в интервью «Московскому комсомольцу».
«Россия одержит полную победу: в этом можно не сомневаться. Наша страна – победитель в этом конфликте. Но в этом году боевые действия будут продолжаться. 2024-й год расставит все точки над i. После 25-го года ситуация сойдет на нет», - прокомментировала ситуацию Панина.

По словам экстрасенса, в ближайшее время основной пласт противостояния перейдет на воду. У России возникнут некоторые трудности, однако, наша страна грамотно с ними справится, и исход этой ситуации приведет РФ «во главу всего мира».

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#россия
#сво
#победа
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Четыре зубра сбежали из вольера в Ленинградской области (видео)
05 сентября 2023, 19:29

Фото: istockphoto/AGD Beukhof

По лесам Ленинградской области бегают зубры. Как сообщают сотрудники дирекции особо охраняемой природной территории (ООПТ) региона, они сбежали из вольера в одном из охотничьих хозяйств.
Специалисты Росприроднадзора и охотоведы предполагают, что в настоящее время звери могут находиться на территории государственного заказника «Раковые озера», на побережье Вуоксы, около Зеленого Мыса и в районе населенных пунктов Выборгского района Шлюз Гремучий и Зверево.

Специалисты сообщают, что зубры не представляют опасности для человека, но все же просят при встрече на всякий случай не приближаться к животным. Также сотрудники дирекции ООПТ просят уведомить инспекторов Росприроднадзора, егерей или полицейских в случае, если удастся где-то увидеть зубра.





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#животные
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Под Можайском стартовал ремонт подъездной дороги к нескольким населённым пунктам
05 сентября 2023, 18:50

Фото: Минтранс МО

В Можайском городском округе приступили к ремонту дороги от ул. Советской в селе Поречье до поворота на деревню Бурмакино. Работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Участок ремонта представляет собой подъездную дорогу к нескольким небольшим населённым пунктам – Поречье, Новопоречье, Никитино, Тимошино и Бурмакино. Его протяжённость составит 6 км. После ремонта станет комфортнее не только проезд к деревням и сёлам, но и к местам социального притяжения – больнице, школе, почте и усадьбе.
 
Ранее в округе новое покрытие уложили на трёх региональных и 12 муниципальных дорогах. До конца ремонтного сезона планируют отремонтировать ещё девять региональных дорог.

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#минтранс мо
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#можайск
#дороги
#подмосковье
#московская область
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Немоляева ответила на призыв украинского актера Талашко отменить 9 Мая
Светлана Немоляева назвала безумным предложение Талашко отменить 9 Мая
05 сентября 2023, 18:46

Фото:РИА Новости/Владимир Федоренко

Народная артистка России Светлана Немоляева негативно отреагировала на предложение своего украинского коллеги Владимира Талашко отменить празднование 9 Мая. Своим мнением она поделилась в беседе изданием «aif.ru».
Прежде, украинский актер, наиболее известный по фильму «В бой идут одни старики», Владимир Талашко предложил отменить праздник 9 Мая, назвав его днем скорби.  

Артистка заявила, что застала времена ВОВ, когда была совсем маленькой. Она отметила, что помнит тот день, когда страна была освобождена. Немоляева подчеркнула, что отменить празднование Дня победы — значит забыть подвиги предков и предать их заслуги.  

Она также заявила, что за свои ужасные слова и действия люди будут платить. 

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Двоих россиян задержали финские пограничники за попытку незаконно пересечь границу
05 сентября 2023, 18:33

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Финская пограничная служба отчиталась о задержании двух граждан России при попытке незаконно проникнуть в страну. Один из них пытался въехать по поддельным документам, а второй просто хотел скрытно пересечь границу.
Сообщение об этом появилось на сайте погранслужбы. Первый мужчина был задержан на пограничном пункте Ваалимаа. Он предъявил при досмотре фальшивый болгарский паспорт. Пограничник обнаружил в документе признаки подделки, поэтому его отправили на экспертизу, а мужчину задержали. Исследование подтвердило, что паспорт был поддельным. Кроме того, у нарушителя при себе обнаружили три газовых баллончика и радар-детектор. На мужчину наложили запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на пять лет.

На следующий день в районе Йутсено был задержан еще один россиянин, который пытался незаконно пересечь границу. Его заметил местный житель и сообщил о нарушителе пограничникам. Мужчина подал заявление о предоставлении убежища в Финляндии и был передан иммиграционной службе.

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#граница
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Депутат Лантратова: «Занятия краеведением — важнейшая часть патриотического воспитания»
05 сентября 2023, 18:20

Фото: istockphoto.com/seb_ra

Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что предмет краеведения важен для патриотического воспитания школьников.
При этом, она отметила, во многих регионах преподают историю, географию и литературу родного края. Однако в стране нет должного подхода к этому предмета, а также единого стандарта преподавания таких предметов. Его надо выработать.

Кроме этого, парламентарий отметила важность экскурсий по региону, посещение культурных и исторических мест.

«Сейчас многие школьники в соседних городах даже не были, не знают их. Невозможно любить регион, который не знаешь. Занятия краеведением — важнейшая часть патриотического воспитания в школе. Любовь к большой стране начинается именно с любви к малой Родине», — прокомментировала в беседе с RT Лантратова.

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#образование
#уроки
#патриотизм
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Школа или родители: кто доводит подростков до самоубийства?
05 сентября 2023, 18:13

Фото: IStock/sreeyashlohiya

В Наро-Фоминске 14-летняя школьница покончила с собой накануне 1 сентября. Она оставила предсмертную записку, в которой жаловалась на отсутствие друзей и нежелание учиться. Уже 3 сентября счёты с жизнью свела ученица 10 класса из Орехово-Зуева. Подросток также оставила записку, где подчеркнула, что её родители ни в чём не виноваты, а покончить жизнь самоубийством она решила из-за школы. Сейчас сотрудники органов проверяют семьи погибших. О том, какое наказание грозит родителям и сотрудникам образовательных учреждений и как предотвратить такие случаи в будущем, — в материале «Радио 1».
Психологи всё чаще фиксируют случаи депрессивных расстройств у подростков. Виной тому мода на самоубийства, сильное влияние социальных сетей и невозможность адаптироваться в социуме. Давят на школьников и ответственность: важно окончить школу с хорошими оценками, сдать экзамены на высокий балл и поступить в вуз. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала, что для предотвращения самоубийств в образовательных учреждениях стремятся снизить нагрузку.
«Сейчас идёт меньше давления на психику детей по поводу ЕГЭ: учителя знают, как готовить к экзаменам, школьники понимают, как готовиться, а последние полгода 11-го класса остаются только для подготовки по профильным предметам. ЕГЭ дает возможность подать документы сразу в несколько ВУЗов, не поступишь в один, можно пойти в другой, без высшего образования не останешься. Сейчас не так страшно, что ребёнок вообще никуда не поступит, и об этом с ним нужно разговаривать», — заметила депутат.
Парламентарий добавила, что пубертатный период очень сложен, именно поэтому в школах работают психологи. Они должны замечать изменения и предотвращать страшные случаи.  
«Не просто так у нас в школах есть психологи. Это не для того, чтобы лечить запущенные случаи. Задача психолога увидеть того ребёнка, который был весёлым, а стал замыкаться, того ребенка, у которого изменилось поведение, успеваемость, кто стал пропускать уроки. Поговорить с таким ребенком, с его родителями. На этом этапе еще можно помочь!» — сказала депутат.
«Безусловная любовь»: Психоаналитик Смолярчук дала советы по адаптации ребенка к школе
«Безусловная любовь»: Психоаналитик Смолярчук дала советы по адаптации ребенка к школе
Однако на состояние ребёнка должны обращать не только учителя и психологи. В детско-родительских отношениях также важен эмоциональный контакт, благодаря которому ребёнок будет рассказывать о проблемах с друзьями или в школе. Как рассказала психолог и эксперт по детской и подростковой психологии Юлии Холодова, задача мамы и папы – не пускать ситуацию на самотёк и не обесценивать чувства.
«Если ребёнок говорит, что у него что-то не складывается, то не надо махать рукой и говорить, что он всё переживёт, и что каждый через это прошёл. Нужно попытаться разобраться в ситуации. Но, кончено, если отношения не налажены настолько хорошо, то есть некоторые признаки, которые могут говорить о проблемах у ребёнка. Например, замкнутость: если ребёнок перестал общаться со сверстниками и взрослыми, если ребёнок перестал увлекаться чем-то. Также это резкое снижение общего тона: апатия, отсутствие сил, нежелание что-либо делать», — отметила психолог.
Найти виновного в таких ситуациях сложно. Сделать это могут только сотрудники правоохранительных органов. Такие дела, как правило, рассматриваются по статье «Доведение до самоубийства», напомнила адвокат, председатель общероссийского движения «За права женщин России» Людмила Айвар. Если следователи найдут доказательства, девочки покончили с собой из-за кого-то дома или в школе, — эти лица будут привлечены к уголовной ответственности.
«Уголовная ответственность распространяется только на физических лиц. Юридическое лицо могут привлечь только к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязательных функций, положений, за несоблюдение образовательной функции, например. Доведением до самоубийства считаются систематические действия, способствующие тому, что лицо, по отношению к которому они направлены, совершает самоубийство. Например, мать постоянно истязает свою дочь, говорит, что она всю жизнь испортила. Также это может быть семейный или школьный буллинг. То есть в таких ситуациях человек думает, что лучше покончить собой, потому что его все ненавидят, его никто не любит», — сказала Людмила Айвар.
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#адвокат
#семья
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В Подмосковье скоро откроется новый реабилитационный центр
05 сентября 2023, 18:10

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Московской области готовится к открытию новый реабилитационный центр для пациентов после травм периферической нервной системы и соматических заболеваний.

Строительство объекта было реализовано при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Проект изготовителя и дистрибьютора медицинского оборудования «М.П.А. Медицинские партнёры — Клиника» построен в городском округе Истра. Площадь объекта составляет свыше 13 тысяч кв. метров. Инвестиции застройщика в проект составили 2 млрд рублей. реализация проекта помогла создать в округе 200 новых рабочих мест.


Центр будет оказывать помощь на базе регулярного стационара. В блоке физиотерапии разместили зал ЛФК с тренажерами, медицинские кабинеты для диагностики, массажа, физиотерапевтических процедур, электросветолечения и подводного вытяжения позвоночника. В палатном блоке застройщиком запроектированы досуговый центр, спортивный и тренажерные залы, врачебные и лечебные кабинеты, палаты пациентов, общей вместимостью 60 койко/мест, столовая, сауна, технические, административные и вспомогательные помещения.

Открытие нового медицинского центра намечается на конец 2023 года.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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