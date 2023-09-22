Долголеты из Каширы стали участниками областной экологической акции

Фото: администрация г. о. Кашира
Участники губернаторского проекта «Активное долголетие» из Каширы приняли участниками в традиционной природоохранной акции «Наш лес. Посади своё дерево». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
«11 участников проекта трудились на двух каширских площадках областной экологической акции. Долголеты высадили саженцы рябины и кустарник у городского фонтана по улице Садовой и в Новосёлках. Работать им помогали внуки», – говорится в сообщении.Как отметили в министерстве, представители старшего поколения из Каширы участвуют в посадке деревьев каждый год.
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