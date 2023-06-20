Долгопрудненские байкеры выехали в Белгородскую область за Вечным огнём





«То, что прошли наши деды и прадеды, страшно. Это не должно никогда повториться, об этом нам ни в коем случае нельзя забывать, Мы обязаны сохранить настоящую историю нашей страны, рассказать её нашим потомкам», – сказал председатель Долгопрудненского мотоклуба «Ночные волки» Вячеслав Стегалов.

В Долгопрудном загорится Вечный огонь, который привезут из Белгородской области, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Мотоциклисты местного отделения мотоклуба «Ночные волки» вместе с «Всадниками» отправились за священным пламенем от сквера им. Долгова.Каждый год Вечный огонь доставляют в Долгопрудный из городов-героев и городов Воинской славы – Севастополя, Санкт-Петербурга, Дмитрова, Тулы, Керчи, Москвы, Курска, Волоколамска, Донбасса, из Брестской крепости и других памятных мест.В этом году пламя прибудет из Старого Оскола. Там, как и в Долгопрудном, установлен памятник «Скорбящая мать». Частичка её огня загорится у «Скорбящей матери» подмосковного города.Взяв с собой две лампады, байкеры отправились в путь. Они вернутся на рассвете 22 июня. В 4 часа утра в сквере им. Долгова состоятся встреча Вечного огня и старт патриотической акции к 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Вечером горожане зажгут свечи от символического пламени и выложат ими у мемориала слова «Мы помним».