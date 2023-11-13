Долгопруудненцы стали призерами Международной астрономической олимпиады

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный
Лицеисты Долгопрудного завоевали серебряные медали на Международной астрономической олимпиаде. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
27-я Международная астрономическая олимпиада «IAO 2023» проходила в Пекине.
Школьники из Долгопрудного приняли участие в олимпиаде в составе сборной России. Кроме этого, команда российских школьников завоевала 8 медалей: одну золотую и бронзовую, а также 6 серебряных.
Стоит отметить, что Александр Андреев и Яков Бахтияров из Долгопрудного стали серебряными призерами Международной астрономической олимпиады. Мальчики являются учениками физико-математического лицея №5.
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Школьники из Долгопрудного приняли участие в олимпиаде в составе сборной России. Кроме этого, команда российских школьников завоевала 8 медалей: одну золотую и бронзовую, а также 6 серебряных.
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Мира Полтева