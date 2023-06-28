Дольщики проблемного пушкинского ЖК «Пушкарь» начнут получать квартиры в августе

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Воробьёв проверил ход работ и поговорил с будущими жильцами
Выдавать ключи от долгожданных квартир дольщикам пушкинского ЖК «Пушкарь» начнут в августе. Готовность всех трёх многоквартирных домов составляет 98%. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход работ и пообщался с участниками долевого строительства.
Люди ждут своих квартир с 2018 года. Первоначальный застройщик был признан банкротом. Права на достройку передали Фонду защиты прав дольщиков Московской области.
«Я приехал сюда убедиться, что у всё готово к сдаче. Мы можем рассчитывать, что в августе люди начнут получать ключи. Печальная история, которая нам досталась в наследство, заканчивается. Я докладывал президенту, что к концу этого года у нас в Подмосковье обманутых дольщиков не будет. Предусматриваем для этого большие ресурсы. Главное, чтобы наш региональный фонд, который достраивает этот жилой комплекс, справился», – сказал Воробьёв.
«В марте 2021 года объект поступил в наше распоряжение, и уже в сентябре удалось приступить к строительству. Сегодня идёт финальная стадия благоустройства, подготовка документов к сдаче. Это знаковый, большой объект для округа. Здесь 296 дольщиков, 734 квартиры, то есть 42 тыс кв м жилья», – рассказал гендиректор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области Вячеслав Бетин.Один из дольщиков ЖК «Пушкарь» Василий Конюхов рассказал, что будущие жильцы инициативную группу и добились, чтобы их признали обманутыми дольщиками.
«До президента и губернатора дошло наше обращение, мы были услышаны. С тех пор, как передали дома фонду, стройка идёт. Скоро обещают выдать ключи», – поделился Конюхов.Ранее «Радио 1» сообщало, что Воробьёв проверил после ремонта детскую поликлинику №2 в Ивантеевке.
Лора Луганская