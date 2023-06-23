Долю подмосковных городов с благоприятной средой повысят до 99%

Фото: телеграм-канал Мособлдумы
«Московская область традиционно пятый год подряд входит в тройку лидеров по качеству городской среды. По итогам прошлого года 70 из 74 городов Подмосковья были признаны такими городами. Мы ставим перед собой цель ежегодно наращивать показатели и уже к 2030 году повысить долю городов с благоприятной средой до 99% от общего количества», – сказал Хайкин.
По словам Хайкина, в Подмосковье широко практикуется привлечение жителей к решению социальных вопросов жизни региона. Один из инструментов вовлечения граждан в вопросы городской среды – проведение различных голосований.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в многоквартирных домах Подмосковья в этом году заменят более 500 лифтов.