Дом в Котельниках ремонтируют с применением современных технологий

Фото: МинЖКХ МО
Дом был построен в 1959 году
В микрорайоне городского округа Котельники, Ковровый ведётся ремонт фасада дома №17 с применением навесной системы. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Также в доме проводят замену окон в местах общего пользования. Ранее в здании выполнили ремонт кровли, стропильной системы и чердака. После капремонта многоквартирный дом будет современным и комфортным.
По данным министерства, в 2023 году на территории Московской области планируется провести капитальный ремонт 1 151 многоквартирных домов. Жилищные условия улучшат более 150 тысяч жителей Подмосковья.
Ранее «Радио 1» сообщало, что капремонт детсада в микрорайоне Котельников Ковровый идёт по графику.
«Четырёхэтажный трёхподъездный дом был построен в 1959 году. Специалисты используют современные технологии при проведении капремонта. Уже выполнено 60% работ», – пояснил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
По данным министерства, в 2023 году на территории Московской области планируется провести капитальный ремонт 1 151 многоквартирных домов. Жилищные условия улучшат более 150 тысяч жителей Подмосковья.
Ранее «Радио 1» сообщало, что капремонт детсада в микрорайоне Котельников Ковровый идёт по графику.
Лора Луганская