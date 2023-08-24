Доминатрикс рассказала, как зарабатывает тысячи евро на унижениях ботаников

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В Нидерландах 32-летняя доминатрикс из Амстердама рассказала о своей работе и объяснила, с чем связана любовь ее клиентов к унижению. Об этом пишет Daily Star.
Профессиональная доминатрикс рассказала, что унижает мужчин под псевдонимом Госпожа Клеопатра и зарабатывает €80,5 тыс. ежемесячно. По ее словам, клиенты, включая состоятельных бизнесменов, готовы платить ей тысячи евро для воплощения своих сексуальных фантазий в жизнь.
Клеопатра считает, что мужчины во время сеансов с ней получают огромное удовольствие и сбрасывают напряжение.
Кроме проведения сеансов, доминатрикс обучает навыкам доминирования других женщин.
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«Они были ботаниками, и над ними так много издевались, что это стало их частью. Они хотят, чтобы я их унижала, иногда даже физически. Они как будто не могут отпустить эту часть своего прошлого», — цитирует издание слова собеседницы.
«Они как будто заново рождаются после того, как я с ними поработаю», — отметила девушка.
Кроме проведения сеансов, доминатрикс обучает навыкам доминирования других женщин.
«Люди даже не представляют, сколько исследований я провожу и как много работаю», — подчеркнула Клеопатра.
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Диана Аванесян