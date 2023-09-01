Донецкие школы проводят линейки под обстрелами.

Фото: iStock/CatEyePerspective
Около половины школ в Донецке проводят праздничные линейки, приуроченные к Дню знаний, несмотря на напряженную ситуацию в регионе, сообщает «РИА Новости».
«Мы решили, что нам обязательно нужен праздник, и мы должны собраться», - прокомментировала ситуацию директор гимназии Альбина Афенченко.
По информации СМИ, школы, расположенные в самых опасных районах, проводят линейки онлайн. В самых безопасных праздник проходит в обычном режиме.
Отмечается, что некоторые дети действительно испытывают страх, однако, большинство очень рады вернуться в школу.
Читайте также:
Минобрнауки Херсонской области рассказало о желании первоклассников учить украинский язык
В сети появились кадры школьников, которые плывут на линейку в Приморском крае
Россия перед 1 сентября импортировала цветов почти на 46 миллионов долларов
Евгения Парфентьева