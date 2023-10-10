Донор спермы стал отцом 170 детей и решил на этом не останавливаться

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Мужчина из Великобритании, который утверждает, что стал отцом 170 детей, выразил свое намерение продолжать делиться своей спермой до конца своей жизни, сообщает Daily Mirror.
52-летний житель Великобритании по имени Джо, предпочитающий оставаться неизвестным по фамилии, практикует донорство спермы уже несколько десятилетий, но не получает материального вознаграждения за свои услуги. Он говорит, что получает огромное удовлетворение от того, что помогает женщинам реализовать свою мечту о материнстве, и поэтому не намерен завершать это дело. Однако он также отмечает, что его хобби затрудняет устанавливать серьезные отношения.
Джо не ограничивается только сдачей спермы для искусственного оплодотворения. Он также предоставляет услуги естественного и «частично естественного» оплодотворения, что подразумевает секс с женщинами, ищущими донора. Однако во втором случае он ограничивается только необходимыми для зачатия действиями. По его словам, многие женщины, с которыми он встречался, сначала обращались к нему как к донору, а затем продолжали общение. Мужчина называет такие отношения «обратными», так как они начинаются уже после секса.
Джо рассказал, что основная проблема его хобби заключается в неудобных ситуациях во время естественного и особенно частично естественного оплодотворения. Часто женщины не могут правильно организовать встречу в день овуляции, и этому мешают дети и домашние животные.
У Джо есть собственные дети, и он старается поддерживать связь с ними. Он рекомендует женщинам честно говорить своим детям о их биологическом отце, чтобы у них не возникало сомнений или сложных эмоций по этому поводу в будущем.
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Джо не ограничивается только сдачей спермы для искусственного оплодотворения. Он также предоставляет услуги естественного и «частично естественного» оплодотворения, что подразумевает секс с женщинами, ищущими донора. Однако во втором случае он ограничивается только необходимыми для зачатия действиями. По его словам, многие женщины, с которыми он встречался, сначала обращались к нему как к донору, а затем продолжали общение. Мужчина называет такие отношения «обратными», так как они начинаются уже после секса.
«Я не собираюсь уходить на пенсию до самого конца или пока какая-то удивительная женщина не заставит меня изменить свое мнение», — заявил Джо.Он считает, что должен оставаться доступным для женщин в любое время, независимо от обстоятельств, и надеется найти партнершу, которая полюбит его таким, какой он есть, и будет готова родить его детей.
Джо рассказал, что основная проблема его хобби заключается в неудобных ситуациях во время естественного и особенно частично естественного оплодотворения. Часто женщины не могут правильно организовать встречу в день овуляции, и этому мешают дети и домашние животные.
У Джо есть собственные дети, и он старается поддерживать связь с ними. Он рекомендует женщинам честно говорить своим детям о их биологическом отце, чтобы у них не возникало сомнений или сложных эмоций по этому поводу в будущем.
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Артем Кузьмин