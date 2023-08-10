Дорожники начали ремонт дороги к Павловскому Посаду

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что работы по ремонту дорожного покрытия в Павловском Посаде проводятся благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Реализация ремонта этого участка дороги улучшит комфортную транспортную доступность для порядка 15 тысяч водителей автотранспорта.
Этот дорожный участок связывает Павловский Посад с р.п. Большие Дворы, многочисленным деревнями и СНТ и трассами М-12 и М-7 «Волга».
На сегодняшний день дорожники начали фрезеровку дорожного полотна. Работы проводятся в ночное время суток. После проведения всех подготовительных работ, специалисты проложат новый асфальт протяжённостью 7,5 километров. В рамках рентных работ также укрепят обочины и нанесут разметку.Читайте также:
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