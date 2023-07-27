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Дорожники Подмосковья отремонтировали более 5,7 тысяч дефектов покрытия за сутки

27 июля 2023, 17:27

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что за сутки на региональных и муниципальных дорогах было отремонтировано больше 5,7 тысяч дефектов дорожного покрытия.

Одними из самых активных округов по устранению дефектов стали: Пушкинский округ — свыше 250 ям, Воскресенск, Богородский округ и Домодедово — свыше 200, Дмитровский — порядка 180.

На муниципальной сети отремонтировали около 3,5 тысяч ям, а на региональной — больше 2,2 тысяч.

Более 500 дефектов дорожного покрытия устранили на региональных дорогах в Егорьевске, Шатуре, Воскресенске, Орехово-Зуево, Ликино-Дулёве.

В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.

Дорожные службы региона 1 апреля перешли на летнее содержание. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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#домодедово
#дорожные службы
#ямы
#ямочный ремонт
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Зоозащитница Федюнина поддержала идею о налогообложении заводчиков животных
27 июля 2023, 17:06

Фото: iStock/YouraPechkin

Зоозащитник, руководитель организации «Зооправо» Анастасия Федюнина поддержала введение поправки о дополнительном налогообложении заводчиков домашних животных.
Первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил внести поправку в закон «Об ответственном обращении с животными». Эта мера обяжет заводчиков проходить обязательную регистрацию, выплачивать налоги и вакцинировать животных.

Зоозащитник Федюнина заявила в беседе с «Абзацем», что заводчики животных обязательно должны выплачивать налоги со своих доходов. Если усилить контроль, то это положительно скажется на сфере торговли домашними животными.

Кроме того, она подчеркнула, что зачастую об обходе налогового законодательства узнаётся только в суде, когда покупатели обращаются с претензиями о продаже им нездорового или непородистого животного под видом чистокровного.

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#зоозащитник
#налоги
#закон
#контроль
#животное
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В Дмитрове появится новый продуктовый магазин
27 июля 2023, 17:00

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство магазина в городе Дмитров на улице Луговая.

Застройщиком выступает индивидуальный предприниматель, который вложит в реализацию проекта 110 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Площадь магазина с широким ассортиментом товаров продовольственной и непродовольственной групп составит 942 кв. метра. В здании запроектированы торговый, комната персонала, технические и вспомогательные помещения. Парковочное пространство и входная группа объекта спроектированы по принципу безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. Будет создано 12 новых рабочих мест.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#центр содействия строительству
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Экспортный вариант робота-сапера «Капитан-Э» был впервые представлен на саммите Россия - Африка
27 июля 2023, 16:38

Фото: istockphoto/freestylephoto

На саммите Россия - Африка, проходящем в Санкт-Петербурге, «Рособоронэкспорт» впервые представил экспортный вариант робототехнического малогабаритного комплекса «Капитан-Э», использующегося для разведки и разминирования.
В России уже налажен промышленный выпуск этой системы. Ее доработанный экспортный вариант впервые представлен для зарубежной публики и возможных покупателей, рассказал в беседе с ТАСС представитель компании.

Модель разработали и сконструировали специалисты Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики. Как уточнил представитель института, комплекс «Капитан-Э» может управляться дистанционно на расстоянии до 1 200 метров. Он перемещается со скоростью пять километров в час и способен автономно работать до четырех часов.

Комплекс снабжен шасси с изменяемой геометрией, за счет чего достигается высокий уровень проходимости в урбанизированной и сильно пересеченной местности. Еще одна полезная особенность — модульная полезная нагрузка. Вместо манипуляторов робот может быть снабжен системой лазерного сканирования, системой гидродинамических разрушителей, блоком аудио-видео наблюдения, тепловизионной камерой — в зависимости от целей, для которых будет использоваться, и от пожеланий заказчика.

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#комплекс
#видео
#робот
#компании
#специалисты
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Жители Подмосковья отправились в экспедицию по поиску обломков дирижабля СССР-В6
27 июля 2023, 16:38

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

Жители подмосковного города Долгопрудный отправились ​в экспедицию в Мурманскую область на Небло-гору, где почтили память погибшего экипажа СССР-В6.
Долгопрудненцы установили памятную информационную табличку и нашли обломки разбившегося дирижабля в ходе своей экспедиции, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.

Экспедиция «От Летного поля до Небло-горы» проходила с 8 по 17 июля. В ней принимали участие ученики школы № 14 и их родители, а также учителя школы. Всего в путешествие отправился 31 человек.

К такому путешествию велась серьезная двух годовая подготовка, которая и помогла долгопрудненцам добраться до места назначения по лесным заросшим дорогам, местами заболоченным и малопроходимым. 

Дирижабль СССР-В6 («Осоавиахим») потерпел крушение в 1938 году при попытке спасения группы полярников, которая оказалась на дрейфующей станции. 

Когда ученикам, учителям, родителям, удалось добраться до места назначения, они установили памятную табличку с исторической справкой о произошедшей катастрофе и QR-код, который перенесет на сайт  «Энциклопедия Долгопрудного». 

С экспедиции в Долгопрудный были привезены настоящие обломки дирижабля, которые были переданы в Долгопрудненский историко-художественный музей.

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#память
#ссср
#жители
#долгопрудный
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Космонавт Рязанский заявил о готовности человечества к полёту на Марс
27 июля 2023, 16:26

Фото: iStock/Ales_Utovko

Теоретически и технически человечество уже готово лететь на Марс. Об этом в интервью NEWS.ru заявил Герой России космонавт-испытатель Сергей Рязанский.
Космонавт утверждает, что сейчас уже возможно совершить полёт на Марс, поскольку в рамках разных космических программ люди находились в космосе по году и даже по полтора.

Однако для реализации такого полёта необходимо объединение нескольких стран, добавил Рязанский в беседе с NEWS.ru,

«Такие грандиозные полеты не должны быть полетом китайца, американца или русского. Когда ты смотришь из космоса на Землю, ты понимаешь, что видишь не школьный глобус — границ нет. Вообще, сама планета — это большая международная космическая станция, несущаяся в космосе. Все мы — большой экипаж, но только не понимаем этого. Не понимаем, что нам вместе стоит заботиться о своей космической станции и друг о друге», — сказал космонавт.

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#марс
#космонавт
#полеты
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В Москве задержан за подготовку теракта подросток
В Москве задержан 17-летний подросток, который собирался взорвать объект газопроводной сети
27 июля 2023, 16:25

Фото: iStock/artolympic

В Москве задержан за подготовку теракта подросток, около полугода готовивший взрыв объекта газопроводной сети, об этом сообщает СК РФ.
В ведомстве сообщили, что несовершеннолетний изучал инструкции по изготовлению взрывчатых устройств и приобрел компоненты для создания бомб. Установлено, что 17-летний юноша намеревался осуществить подрыв 
газопроводной сети.

Подросток был задержан правоохранительными органами. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

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#подросток
#уголовное дело
#уголовное дело
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Число африканских студентов в петербургском Политехе увеличится почти в 10 раз
27 июля 2023, 16:13

Фото: istockphoto/SeventyFour

Количество студентов из стран Африки, обучающихся в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, в течение ближайших нескольких лет увеличится почти до тысячи. Два года назад их было только 100.
Об этом в беседе с ТАСС сообщил ректор вуза Андрей Руцкой. На проходящем в Петербурге саммите Россия - Африка Политех уже подписал соглашения о сотрудничестве с учебными заведениями Мали и Зимбабве. Андрей Руцкой отметил, что привлечение к обучению студентов из Африки вуз считает для себя очень важной задачей, и через три-четыре года в его стенах будут получать образование не менее тысячи молодых людей с Черного континента.

Он также добавил, что всего в Политехе учатся около пяти тысяч иностранных студентов. Кроме африканцев, это молодые люди из стран Средней Азии, Китая, арабских государств, Южной Америки.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого — ведущее техническое высшее учебное заведение России, имеющее статус национального исследовательского университета.

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#россия
#африка
#вуз
#университет
#образование
#ректор
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В Химках почтили память погибших детей Донбасса
27 июля 2023, 16:01

Фото: администрация г. о. Химки

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова приняла участие в акции памяти детей Донбасса, ставших жертвами украинских атак. Мероприятие провели в колледже «Подмосковье» в Химках.
«В Химках есть Аллея ангелов, которую посадили студенты колледжа. Мы решили, что проведём эту акцию здесь. Сегодня договорились о том, что устроим конкурс на проект памятника, который будет установлен здесь. Облик памятника придумают юные химчане», – поделилась Мишонова.  
 В ходе акции волонтёры вышли с портретами погибших детей, выпустили в небо сотни белых шаров и почтили память жертв войны в Донбассе.
«Девять лет мирное население Донбасса находится под обстрелами. В сентябре прошлого года жители ДНР и ЛНР проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией. Сегодня Вооружённые силы Украины продолжают обстреливать Донбасс. В ходе спецоперации российские военные борются за то, чтобы вернуть людям мирное небо», – сказал глава городского округа Дмитрий Волошин.  
27 июля объявлено в России Днём памяти детей-жертв военных действий в Донбассе. «Аллея ангелов» появилась в Химках в прошлом году. Студенты, преподаватели и сотрудники газеты «Комсомольская правда» высадили более 150 деревьев в память о погибших детях Донбасса. 
 
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#химки
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#ксения мишонова
#детский омбудсмен
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Армия Нигера объявила о присоединении к мятежникам
Командование ВС Нигера объявило о солидарности с военными мятежниками
27 июля 2023, 16:01

Фото: РИА Новости/Константин Морозов

Командование ВС Нигера объявило о солидарности с военными мятежниками, об этом свидетельствуют данные документа, опубликованного в аккаунте армии в Twitter.
В заявлении армии говорится, что военное командование приняло решение о присоединении к силам обороны. 

Военные поясняют, что объединение поможет предотвратить кровопролитие и обезопасить президента страны. Армия также отмечает, что нельзя допустить наступления катастрофических последствий для страны, которые могут наступить при вмешательстве в дела Нигера. 

Ранее сообщалось, что военные окружили резиденцию президента Нигера Базума. 

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#военные
#армия
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Подмосковье ищет медработников