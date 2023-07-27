Дорожники Подмосковья отремонтировали более 5,7 тысяч дефектов покрытия за сутки

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что за сутки на региональных и муниципальных дорогах было отремонтировано больше 5,7 тысяч дефектов дорожного покрытия.

Одними из самых активных округов по устранению дефектов стали: Пушкинский округ — свыше 250 ям, Воскресенск, Богородский округ и Домодедово — свыше 200, Дмитровский — порядка 180.



На муниципальной сети отремонтировали около 3,5 тысяч ям, а на региональной — больше 2,2 тысяч.

Более 500 дефектов дорожного покрытия устранили на региональных дорогах в Егорьевске, Шатуре, Воскресенске, Орехово-Зуево, Ликино-Дулёве.

В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.

Дорожные службы региона 1 апреля перешли на летнее содержание. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Читайте также:

Дорожные службы Подмосковья установили барьерные ограждения для повышения безопасности жителей.

Специалисты Центра безопасности дорожного движения оптимизировали движение на двух подмосковных шоссе.