Дорожники Подмосковья отремонтировали более 7 тысяч дефектов покрытия дорог

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
На муниципальной и региональной сети отремонтировали около по 3,6 тысяч ям, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Одними из самых активных округов по устранению дефектов стали: Щёлково — больше 240 ямы, Коломна — 235 ям, Мытищи — 230, а также Пушкинский и Ленинский округа — более 210 ям.
В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.
Дорожные службы региона 1 апреля перешли на летнее содержание. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
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