Радио1
Главная / Новости / Общество/ Дорожники Подмосковья отремонтировали больше 7 тысяч дефектов покрытия

Дорожники Подмосковья отремонтировали больше 7 тысяч дефектов покрытия

18 июля 2023, 09:40

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что за прошлую неделю на региональных и муниципальных дорогах было отремонтировано больше 7 тысяч дефектов дорожного покрытия.

На прошлой недели специалисты устранили более 7 тысяч дефектов покрытия на региональных и муниципальных дорогах, из которых 3,5 тысяч ям устранили на муниципальных дорогах, а порядка 4 тысяч на региональных, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Одними из самых активных округов по устранению дефектов стали: Богородский округ (400 ям), Пушкинский (240 ям), Подольск (215 ям), Щёлково (214 ям). На региональной сети лидером по устранению дефектов стал Мытищинский РУАД.

В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.


Дорожные службы региона 1 апреля перешли на летнее содержание. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Читайте также:

В Подмосковье завершилась первая волна ямочного ремонта.

На Доброделе стартовал второй этап голосования по ремонту дорог на следующий год. Голосование продлится с 1 июля по 31 августа.

«Умные» автомобили зафиксировали 70 400 дефектов в содержании пространств.
#Минтранс
#дорожное покрытие
#дефекты
#устранили дефекты
#ремонт
#ремонт дороги
Читайте нас в
Подмосковным фермерам продлили сроки подачи заявок на программы поддержки
18 июля 2023, 09:19

Фото: istockphoto / grafvision

Подмосковным фермерам, производящим молочную продукцию, продлили сроки подачи заявок по программам поддержки, в связи введением обязательной маркировки молочной продукции

С 1 декабря 2023 года вводится обязательная маркировка молочной продукции для фермеров в системе маркировки «Честный знак», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Для наиболее комфортного перехода фермеров на обязательную маркировку молочной продукции были разработаны федеральные меры поддержки. Кроме того, для удобства производителей продлили сроки. Теперь подать заявку можно до 1 сентября включительно», — рассказал курирующий министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Система маркировки «Честный знак»дает несколько мер поддержки на выбор:

— компенсация затраченных средств на покупку и внедрение на производство оборудования для маркировки; 
— поставка расходных материалов для маркировки.

Представителям малого бизнеса в сфере производства молочной продукции увеличили срок подачи заявки на программы поддержки. 

Подробнее узнать о программе поддержки от системы «Честный знак»  и задать интересующие вопросы можно на официальном сайте системы.

Читайте также:

В Подмосковье с начала года получено более 260 тысяч тонн молока.

Подмосковные фермеры с начала года получили по программам поддержки более 1 тыс га.

В Подмосковье растет число самозанятых благодаря поддержке государства.
#Фермеры
#маркировка
#молочная продукция
#Честный знак
Читайте нас в
В Благовещенске скончался актёр Орловский
18 июля 2023, 08:50

Фото:iStock/SergeyPankratov

60-летний актёр Александр Орловский, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Азазель», умер.
Тело артиста обнаружили лишь спустя 8 дней в запертой квартире в Благовещенске, сообщает «Царьград».
 
Александр Орловский родился в городе Губаха, Пермский край. Окончил ЛГИТМиК (Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино). В 2001 году начал служить в театре «АпАРТе», потом в Александринском театре и Театре на Литейном.
 
Александр Орловский снялся в 39 полнометражных фильмах и сериалах. В 2001 году сыграл в фильме «Агент национальной безопасности», а в 2003 году принял участие в экранизации романа «Азазель». Среди его работ «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и «Морские дьяволы».
 
Последней работой Александра Орловского стал «Марш-бросок: охота на «Охотника» (2014 год).
 
9 лет назад актер переехал в Благовещенск и с того времени не снимался в кино и не выходил на театральную сцену.

Читайте также:

Умер актер сериала «Чисто английское убийство» Джордж Армстронг

Умерла 44-летняя актриса Лариса Маршалова

Умер переводчик Виктор Бессараб, который принял первый сигнал Гагарина с «Востока»
#Орловский
#актёр
#Благовещенск
Читайте нас в
Адвокат Чекман сообщил о состоянии арестованного наместника Киево-Печерской лавры
18 июля 2023, 07:35

Фото: РИА Новости/Стрингер

Адвокат наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла Никита Чекман рассказал о состоянии здоровья иерарха на сегодняшний день. Об этом пишет ОСН.
«С ним сейчас все в порядке, состояние здоровья удовлетворительное», — цитирует издание слова юриста.

Чекман добавил, что в настоящее время митрополит находится в спецкорпусе.

Читайте также:

Суд на Украине арестовал наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла

Луганская и Алчевская епархия переходят в подчинение РПЦ

Патриарх Кирилл призвал отпустить из-под ареста митрополита Павла
#адвокат
#лавра
#митрополит
Читайте нас в
Навка рассказала о первой встречи с Костомаровым после его выписки
18 июля 2023, 00:47

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российская фигуристка Татьяна Навка впервые встретилась с бывшим партнёром на льду Романом Костомаровым после выписки спортсмена из больницы. Соответствующий пост Навка опубликовала в социальных сетях.
«Наконец-то долгожданная встреча с Ромой состоялась. Очень рада была видеть их с женой Оксаной у нас дома. Такая тёплая и душевная встреча получилась. Посидели, поговорили, повспоминали, посмеялись», — цитирует Life слова олимпийской фигуристки.

Навка добавила, что не устаёт восхищаться силой духа и характером Костомарова, а также преданностью его супруги.

Читайте также:

Романа Костомарова выписали из больницы;

Главврач назвал процесс восстановления Костомарова чудом;

Врач Ефремов: Щербакова может расстаться со спортом на девять месяцев из-за мононуклеоза.
#Навка
#Костомаров
#выписка
Читайте нас в
Специалист МГУ Шабалин прокомментировал обнаружение в водах около Тайваня «рыбы судного дня»
17 июля 2023, 21:15

Фото: iStock/Johan Holmdahl

Специалист Центра морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова Николай Шабалин назвал информацию о «рыбе судного дня» высосанной из пальца сенсацией.
По его словам, после подводных землетрясений, рыбы, обитающие на глубине всплывают на поверхность. Об этом он сообщил изданию «Царьград». 

Информация о том, что ее появление предвещает катастрофу или природные катаклизмы, специалист назвал вымыслом. 

Шабалин подчеркнул, что сельдяной король, который живёт в Атлантике и Тихом океане не является рыбой судного дня. Необычное название рыбы обусловлено тем, что она часто плавает в косяках сельди, заключил специалист. 

Читайте также: 

Американский «самолет Судного дня» прилетел из США в Вильнюс, где пройдет саммит НАТО

В Германии и Нидерландах из-за урагана «Поли» погибли два человека

Стало известно о гибели человека во время урагана в Красноярском крае

#Тайвань
#рыба
#судный день
Читайте нас в
Пробка образовалась между Ростовом и Таганрогом
17 июля 2023, 20:54

Фото: iStock/MaYcaL

Пробка длиной в 3 км образовалась на трассе Е58 между Ростовом-на-Дону и Таганрогом.
РИА Новости пишет, что на трассе Е58 между Ростовом-на-Дону и Таганрогом возникла 3-киллометровая пробка. В Мариуполе также затруднено движение автомобилей.
 
Ранее власти Запорожской, Херсонской областей и ДНР сообщили о временной отмене комендантского часа, который был введен в рамках военного положения.
 
Решение было мотивировано необходимостью содействовать движению автомобилей из Крыма по альтернативным маршрутам после теракта на Крымском мосту.

Читайте также:

Хуснуллин: До 00.00 планируется завершить укрепление целой поврежденной опоры Крымского моста

Хуснуллин заявил, что часть Крымского моста не подлежит восстановлению

Легковые автомобили начали переправляться на пароме через Керченский пролив
 
#пробка
#затор
#Крымский мост
Читайте нас в
Героям СВО, подбившим вражескую бронетехнику, вручили сертификаты на 1 млн рублей
17 июля 2023, 20:27

Фото: Константин Семенец

Награждение бойцов состоялось в рамках концерта, который организовали «Русская Медиагруппа» и Правительство Московской области для участников СВО, их близких и контрактников, которые готовятся отправиться на передовую.
Мероприятие прошло в рамках всероссийского патриотического марафона Агитбригады «Русского Радио» в пункте отбора военнослужащих по контракту в Балашихе. Для гостей выступили Денис Майданов, Ирина Дубцова, Елена Север, Николай Басков и   Burito. Вели концерт Дмитрий Певцов и Алла Довлатова.
С инициативой учредить денежную премию российским военнослужащим от артистов за подбитую вражескую бронетехнику на ПМЭФ-2023 выступил музыкальный продюсер и основатель группы «Земляне» Владимир Киселев. 

«Мы очень благодарны нашим артистам, которые откликнулись на призыв Владимира Киселева. Они абсолютно бескорыстно участвуют в наших Агитбригадах, вот в таких мероприятиях и сами находят возможность выделять средства – это, безусловно,  очень важно. Ведь все, что происходит, касается каждого из нас. И от нашей поддержки, от личного вклада многое зависит, – сказал председатель совета директоров «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин. – Я считаю, что такие мероприятия, наши Агитбригады, которые проходят по всей стране, в том числе на новых территориях – хороший способ напомнить всем, что Победа зависит от каждого. Спасибо артистам, которые откликнулись и приняли участие в сегодняшнем концерте,  и, конечно, низкий поклон нашим героям».  
В июне этого года под командованием бойца с позывным «Потап» подразделение выполняло боевую задачу по поражению опорного пункта противника. Находясь под огнем, они не покинули свои позиции. В ходе разведки  обнаружили 155-милиметровую гаубицу американского производства М777, которую удалось ликвидировать. За это сегодня Сергей Бунин вручил командиру сертификат на 1 миллион рублей.
 
«После проведенной разведки расчетом БПЛА была обнаружена цель. После первого снаряда получил корректуру и вторым - поразил 155-миллиметровую гаубицу противника М-777 производства США, - поделился «Потап». -  О том, что меня будут награждать, сообщило командование. Было очень приятно, что про нас не забывают. Всем ребятам, которые защищают Родину - мужества.  Победа будет за нами!».
За мужество и отвагу, а также уничтожение военной техники противника сертификат получила семья Владимира, героически погибшего в зоне СВО. Его вручил народный артист России Николай Басков дочери бойца Ирине. 

«Большое спасибо организаторам мероприятия, звездам, которые поддерживают нас, наших бойцов. Сейчас как никогда нужно быть сильными, держаться вместе. Такими концертами вы подбадриваете ребят, они понимают, что нужны своей Родине. Ведь моральный дух – превыше всего. Большое спасибо, что не забываете наших героев», - отметила Ирина. 
Когда началась спецоперация, Владимир не раздумывая отправился на фронт. В декабре 2022-го колонна танков противника планировала прорвать позиции. Самолет под его управлением выполнял боевую задачу по ее уничтожению, но был подбит и через несколько секунд врезался в скопление бронетехники ВСУ. В результате героических действий экипажа бронетанковый прорыв удалось предотвратить, позиции наших передовых штурмовых групп были сохранены. 

«Когда случилось все, что происходит последнее время, мы – артисты, которые несут через свое творчество радость, позитив, не могли остаться в стороне. Для меня сегодня большая честь быть здесь с вами, сказать огромное спасибо за то, что вы делаете. Сегодня мы как никогда понимаем, как важен ваш профессиональный долг. И хотим поддержать не только песнями. У нас есть возможность сделать это финансово, с открытым сердцем, – сказал народный артист России Николай Басков. –  Вот Григорий Лепс уже выполнил данное слово, я сегодня очень рад, что также смогу помочь». 
Также за уничтожение вражеской бронетехники образца НАТО – БМП «Брэдли» сертификат из рук депутата Госдумы, народного артиста России Дмитрия Певцова получил боец с позывным «Маэстро».   

«Цель была получена, заранее были известны координаты. Первым же выстрелом испугал экипаж и спокойно доработал с последующей пары выстрелов технику - добил прямым попаданием с танка на 9,5 км, - рассказал  «Маэстро». - Если честно - это очень сильно мотивирует на дальнейшую работу, дает стимул. Мои сослуживцы рады, что я удостоился такой награды. Любой из них хотел бы оказаться на моем месте. И я уверен, что ребята будут стремиться к этому».
Дмитрий Певцов поблагодарил бойца за самоотверженность. Он отметил, что часто общается с участниками СВО и гордится знакомством с каждым из них.

«Я всегда встречаюсь с бойцами – либо там, либо здесь и говорю  - передайте вашим родным, близким, вашим родственникам – женам, матерям, родителям от меня лично слова поддержки. Потому что всегда в расставании тяжелее тем, кто остается, - сказал Дмитрий Певцов. -  Горжусь, что поздравляю самого «Маэстро». Низкий поклон».
 
На концерте присутствовали бойцы, которые служат по контракту. Кто-то только готовится отправиться в зону СВО, а кто-то, как военный с позывным «Фома», уже успел проявить себя в ходе спецоперации.  Под его командованием была обнаружена и уничтожена американская гаубица польского производства «Краб». Сертификат на 1 миллион рублей ему вручил первый заместитель комитета по культуре Госдумы РФ, заслуженный артист России Денис Майданов.

«Есть реальный фронт, где сейчас наши ребята, которые выполняют свой долг. А мы – культурный фронт – это творческие люди, которые встали и сказали – мы со своей Родиной. Они ездят по госпиталям, на фронт. Артист должен выступать не только в Кремлевских залах, он должен быть там – где по-настоящему  нужен. Поэтому мы не могли не откликнуться на эту замечательную инициативу «Русской Медиагруппы»,  - сказал Денис Майданов и поблагодарил бойца за мужество и героизм. - Спасибо, «Фома», низкий тебе поклон».
Ирина Дубцова исполнила со сцены свои главные хиты. Одну из песен, как признается исполнительница, она написала сразу после посещений центра для контрактников. 

«Я сегодня стою на этой сцене, чтобы сказать всем вам огромное спасибо от лица всех женщин – матерей, дочерей, сестер жен. Потому что то, что вы делаете – это бесценно. И мы не перестаем вами гордиться и молиться за вас, – обратилась к бойцам Ирина Дубцова. – Я очень долго хотела написать песню о том, что сейчас делают наши ребята в зоне спецоперации, но не получалось. И вот я побывала в пункте отправки ребят – контрактников, приехала, чтобы поддержать их. И после этого за 20 минут написала в машине песню и назвала ее просто – «За нас!». 
Пункт отбора военнослужащих по контракту в Балашихе был открыт поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в апреле 2022 года. За это время сюда приехало около 3 тыс. добровольцев.

«На территории пункта по поручению Правительства созданы все условия для того, чтобы любой желающий мог приехать, подать документы, в сборе которых мы ему помогаем. Боец проходит медицинскую комиссию, размещается здесь в казарме, поступает на довольствие, проходит дополнительную подготовку и после этого уже уезжает в войска, - рассказал глава г.о. Балашиха Сергей Юров. – Сегодня мы собрались в актовом зале пункта отбора на большой концерт, который организован «Русской Медиагруппой». Военнослужащие чувствуют, понимают то, что в тылу есть люди, которые помогают ни словом, а делом, чтобы приблизить нашу Победу. Я благодарен организаторам мероприятия и всем тем, кто пришел сегодня поддержать наших ребят».


#СВО
#Подмосковье
#военные
Читайте нас в
Хуснуллин: До 00.00 планируется завершить укрепление целой поврежденной опоры Крымского моста
17 июля 2023, 20:02

Фото: iStock/Tgordievskaya

До 00.00 планируется завершить укрепление целой поврежденной опоры Крымского моста и запустить движение в тестовом режиме, а затем начать по одной полосе в реверсивном режиме пропускать легковые машины.
Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Полная картина состояния моста будет к часу ночи.
 
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что одно пролетное строение автодорожной части Крымского моста разрушено и не подлежит восстановлению.
 
Также в своём отчете перед президентом Хуснуллин рассказал, что железнодорожная часть моста работает в штатном режиме.
 
Двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне — в ноябре.

Читайте также:

Хуснуллин заявил, что часть Крымского моста не подлежит восстановлению

Легковые автомобили начали переправляться на пароме через Керченский пролив

Полковник Ходаренок нашел способ защитить Крымский мост от новых атак
#Крым
#Крымский мост
#Хуснуллин
Читайте нас в
Хуснуллин заявил, что часть Крымского моста не подлежит восстановлению
17 июля 2023, 19:50

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что одно пролетное строение автодорожной части Крымского моста разрушено и не подлежит восстановлению.
Также в своём отчете перед президентом Хуснуллин рассказал, что железнодорожная часть моста работает в штатном режиме.
 
Двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне — в ноябре.
 
Ранее, в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что минувшей ночью, Крымский мост был атакован надводными БПЛА. В результате теракта, совершенного украинской стороной, погибли два человека, пострадала 14-летняя девочка.

Читайте также:

Хуснуллин: Опоры Крымского моста предварительно не пострадали

Путин поручил организовать движение и помочь тем, кто в пути, после ЧП на Крымском мосту

Санавиация доставила девочку, пострадавшую во время теракта на Крымском мосту, в Краснодар
#Хуснуллин
#Крымский мост
#Крым
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников