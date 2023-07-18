Дорожники Подмосковья отремонтировали больше 7 тысяч дефектов покрытия

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
На прошлой недели специалисты устранили более 7 тысяч дефектов покрытия на региональных и муниципальных дорогах, из которых 3,5 тысяч ям устранили на муниципальных дорогах, а порядка 4 тысяч на региональных, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Одними из самых активных округов по устранению дефектов стали: Богородский округ (400 ям), Пушкинский (240 ям), Подольск (215 ям), Щёлково (214 ям). На региональной сети лидером по устранению дефектов стал Мытищинский РУАД.
В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.
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