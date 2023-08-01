Дорожники Подмосковья отремонтировали около 10 тысяч дефектов покрытия

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что за прошлую неделю на региональных и муниципальных дорогах было отремонтировано больше 10 тысяч дефектов дорожного покрытия.

На муниципальной сети отремонтировали около 6,2 тысяч ям, а на региональной — больше 3,6 тысяч, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Одними из самых активных округов по устранению дефектов стали: Пушкинский округ и Щёлково — свыше 340 ям, Домодедово — свыше 320, Воскресенск — порядка 300.





Более 1000 дефектов дорожного покрытия устранили на региональных дорогах в Егорьевске, Шатуре, Воскресенске, Орехово-Зуево, Ликино-Дулёве.

В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.

Дорожные службы региона 1 апреля перешли на летнее содержание. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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