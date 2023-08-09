Дорожники Подмосковья приступили к ремонту центральной дороги в Любучанах

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Специалисты уже начали снимать старое покрытие дороги и далее приступят к укладке нового асфальта протяжённостью 1,6 километров, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В рамках ремонта дорожники также укрепят укрепят обочины и нанесут новую разметку.
Реализация проекта ремонта этой дороги улучшит транспортную доступность для более 5 тысяч автомобилистов и проезд к основным социальным объектам станет комфортнее.
Узнать подробнее о программе ремонта дорог в Подмосковье можно по ссылке.
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Дорожники Подмосковья за неделю отремонтировали около 9 тысяч дефектов покрытия.В Химках на 95% выполнили план по ремонту дорог на 2023 год.