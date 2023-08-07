Дорожники Подмосковья за неделю отремонтировали около 9 тысяч дефектов покрытия

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
На муниципальной сети отремонтировали около 5,5 тысяч ям, а на региональной — больше 3,4 тысяч, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Одними из самых активных округов по устранению дефектов стали: Балашиха — почти 800 ям, Серпухов — свыше 380, Мытищи — порядка 320, Щёлково — свыше 270 и другие.
Более 600 дефектов дорожного покрытия устранили на региональных дорогах Зарайска, Луховиц, Коломны, Серебряных Прудов и Каширы.
В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.
Дорожные службы региона 1 апреля перешли на летнее содержание. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
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