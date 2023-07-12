Дорожники Подмосковья за сутки отремонтировали 1,5 тысячи ям

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Ведомство сообщает, что за прошедшие сутки на региональных и муниципальных дорогах отремонтировали больше 1,5 тысяч дефектов покрытия, из которых 800 ям устранили на муниципальных дорогах, а порядка 700 на региональных.
Одними из самых активных округов по устранению дефектов стали: Мытищи, устранившие 136 ям, Подольск — 63, Серпухов и Щелково устранили по 55 дефектов.
Дорожные службы региона 1 апреля перешли на летнее содержание. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).Читайте также:
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