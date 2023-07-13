Дорожники Подмосковья за сутки отремонтировали 700 ям

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
За прошедшие сутки на региональных и муниципальных дорогах отремонтировали 700 дефектов покрытия, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
На муниципальной сети отремонтировали почти 320 ям, региональной сети устранили почти 380 дефектов.
В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.
Дорожные службы региона 1 апреля перешли на летнее содержание. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
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