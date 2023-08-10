Дорожники Подмосковья за сутки отремонтировали более 1 тыс. дефектов покрытия

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
На муниципальной сети отремонтировали около 570 ям, а на региональной — больше 470, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Одними из самых активных округов по устранению дефектов стали: Ступино — почти 102 ямы, Щёлково — 82 ямы, Домодедово и Серпухов — по 64, а также Одинцово — 53 и другие.
Более 60 дефектов дорожного покрытия устранили на региональных дорогах Домодедова, Серпухова, Пущина, Протвина, Чехова, Подольска, Ступина и Ленинского округа.
В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.
Дорожные службы региона 1 апреля перешли на летнее содержание. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
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