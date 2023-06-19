Дорожники Подмосковья за сутки отремонтировали больше 2,2 тысяч ям

Минтранс сообщает, что за сутки на региональных и муниципальных дорогах отремонтировали больше 2,2 тысяч дефектов дорожного покрытия

На территории Подмосковья продолжается первая волна ямочного ремонта в рамках летнего содержания дорог, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ведомство сообщает, что за сутки на региональных и муниципальных дорогах отремонтировали больше 2,2 тысяч дефектов покрытия, из которых 900 ям устранили на муниципальных дорогах, а порядка 1300 на региональных.





Одними из самых активных округов по устранению дефектов стали: Богородский округ (200 ям), Электросталь (100 ям) и Рузский округ (95 ям). Больше 100 ям отремонтировали на региональных дорогах в Клину, Волоколамске, Лотошине, Шаховской.

В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.

Дорожные службы региона 1 апреля перешли на летнее содержание. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).