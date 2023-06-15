Дорожники Подмосковья за сутки отремонтировали больше 2 тысяч ям

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
На территории Подмосковья продолжается первая волна ямочного ремонта в рамках летнего содержания дорог, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ведомство сообщает, что за сутки на региональных и муниципальных дорогах отремонтировали больше 2 000 дефектов дорожного покрытия. На муниципальных дорогах за сутки устранили порядка 960 ям, а на региональных дорогах устранено более 990 тысяч ям.
В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.
Дорожные службы региона 1 апреля перешли на летнее содержание. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
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