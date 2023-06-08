Дорожники Подмосковья за сутки отремонтировали больше 3,5 тысяч ям

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
На территории Подмосковья продолжается первая волна ямочного ремонта в рамках летнего содержания дорог, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ведомство сообщает, что за сутки на региональных и муниципальных дорогах отремонтировали больше 3,5 тысяч дефектов покрытия на проезжей части.
На муниципальных дорогах за сутки устранили порядка 1,2 тысячи ям, а на региональных дорогах устранено более 2,3 тысяч ям.
Активнее всего на муниципальной сети устраняли ямы в Балашихе, Воскресенском, Королёве и Щёлкове.
В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.
Ранее сообщалось, что в Московской области уже отремонтировали 16 дорог, выбранных жителями региона по результатам голосования на портале «Добродел». Подробнее об этом читайте в нашем материале.