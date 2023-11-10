Дорожники восстановили асфальтовое полотно на региональных трассах округа Пушкинский

Фото: сообщество Администрации городского округа Пушкинский во ВКонтакте
Дорожные службы городского округа Пушкинский завершили восстановительные работы на региональных трассах. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Ремонт асфальтового покрытия был проведен на Красноармейском шоссе и в поселке Нагорное. Также в Ивантеевке на улицах Кирова и Советском проспекте, провели ямочный ремонт. Отдельное внимание было уделено восстановлению тактильной плитки на улице Хлебозаводской, чтобы обеспечить комфорт передвижения определенных групп пешеходов, добавили в пресс-службе Минтранса Московской области.
В рамках борьбы с незаконной рекламой, специалисты демонтировали несанкционированные рекламные конструкции на опорах уличного освещения по улицам Новоселки и Дзержинская в Ивантеевке.
Регулярные еженедельные обследования дорожной инфраструктуры подчеркивают особую важность поддержания в порядке дорог, тротуаров и объектов, связанных с обеспечением безопасности движения.
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Екатерина Шмакова