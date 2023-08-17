Дорожное полотно на Чонгарском мосту восстановили

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Рабочие восстановили дорожное полотно на Чонгарском мосту, которое получило повреждения в результате мощного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил бывший министр транспорта Крыма, а ныне — председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов республики Анатолий Цуркин.
По его словам, сейчас Чонгарский мост уже открыт для движения автотранспорта.
Напомним, 6 августа по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область РФ, был нанесен ракетный удар, который повредил дорожное полотно. Как рассказал тогда глава Крыма Сергей Аксёнов, проезд временно осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск.
Врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо позднее сообщил, что ремонт поврежденного ракетным ударом ВСУ Чонгарского моста займет не менее одного-двух месяцев.
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Напомним, 6 августа по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область РФ, был нанесен ракетный удар, который повредил дорожное полотно. Как рассказал тогда глава Крыма Сергей Аксёнов, проезд временно осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск.
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Артем Путинцев