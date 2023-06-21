Дорожные службы Московской области провели ремонт ограждений

Специалисты Мосавтодора провели комплексные работы по восстановлению и ремонту ограждений разного типа на региональных дорогах Подмосковья, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ведомство сообщает, что восстановительные и ремонтные работы были проведены на территории 6 муниципалитетов.





В Чеховском округе на Старосимферопольском шоссе восстановили после ДТП троссовое ограждение, перильные ограждения восстановлены в городе Жуковском, на Носовихинском шоссе в Балашихе, на ул. Жилинской в Андреевке Солнечногорского округа, на Коренёвском шоссе в Красково в Люберцах и на ул. Октябрьской в Щёлкове. А на Новосихинском шоссе в Салтыкове заменили погнутое и ржавое перильное ограждение.

Перильные ограждения разделяют пешеходную и проезжую части, а тросовое — разделяет потоки, предотвращая выезд на встречную полосу, что позитивно сказывается на безопасности дорожного движения.