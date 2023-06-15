Дорожные службы Подмосковья проведут аэрацию на дорогах региона

По инициативе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона в Подмосковье проведут аэрацию асфальтобетонного покрытия, для нормализации его температуры и чтобы охладить нагретый от дорожного полотна воздух, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

«Дорожники приступили к аэрации воздуха на дорогах Московской области в черте городов. Для комфортного передвижения автомобилистов работы по поливке дорог проводят до 16 часов. Аэрация позволяет не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.



Как сообщает ведомство, аэрация — это особый полив водой воздуха над проезжей частью. Кроме этого, каждые три часа проводится полив проезжей части. Это снижает уровень деформации асфальта из-за воздействия прямых солнечных лучей.



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