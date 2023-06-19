Дорожные службы Подмосковья проводили аэрацию дорог все выходные





«Ежедневно дорожники Подмосковья проводили аэрацию центральных дорог больше чем в 200 населённых пунктах области, в среднем поливая около 5 тысяч километров дорог. В течение лета такая работа по охлаждению дорожного полотна будет проводиться регулярно при повышении температуры свыше 30 градусов», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

По инициативе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона в Подмосковье проведут аэрацию асфальтобетонного покрытия, для нормализации его температуры и чтобы охладить нагретый от дорожного полотна воздух, сообщаетпресс-служба ведомства.Аэрацию дорог начали с прошлого четверга, всего в работе задействовано более 350 поливомоечных машин

Как сообщает ведомство, аэрация — это особый полив водой воздуха над проезжей частью. Кроме этого, каждые три часа проводится полив проезжей части. Это снижает уровень деформации асфальта из-за воздействия прямых солнечных лучей.