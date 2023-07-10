Дорожные службы Подмосковья установили барьерные ограждения для повышения безопасности жителей

Специалисты Мосавтодора провели комплексные работы по восстановлению и ремонту ограждений разного типа протяженностью более 30 км на региональных дорогах Подмосковья, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Такие ограждения устанавливаются для предупреждения ДТП и в местах концентрации аварий в целях повышения безопасности на участках дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».





«В качестве оперативной работы на опережение ДТП и в рамках реагирования на произошедшие аварии дорожные службы обустроили больше 100 участков дорог металлическими барьерными ограждениями протяжённостью порядка 34 км. Такие ограждения снижают риск съезда с дороги, тем самым уменьшая вероятность возникновения и тяжесть последствий аварий, а также разделяют проезжую и пешеходные части дороги», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Ограждения устанавливаются с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий и повышения безопасности на участках, где произошло большое количество аварий.

Лидерами по установке барьерных ограждений стали: Раменское (10 км ограждений) и Ленинский (порядка 5 км барьерных ограждений).

Также ограждения установили на дорогах более чем в 20 округах.